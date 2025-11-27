Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari: ospiti puntata 27 novembre

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Va in onda stasera, giovedì 27 novembre su Rai3 a partire dalle 21.25, Splendida Cornice, l’amato programma di Geppi Cucciari che tornerà con una nuova puntata in cui come sempre l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i loro protagonisti. Prodotto da Rai Cultura e ITV Movie, il format punta a divertire e sorprendere, con un mixi di satira, divulgazione e attualità.

La musica live del programma è suonata dalla band di Nicola “Ballo” Balestri (storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop), con Davide Angelica (basso), Tommaso Ruggiero (batteria), Daniele D’Alessandro (tastiera e clarinetto). Rubriche fisse: Supervisione ortografica: Andrea Maggi. Reportage d’arte: Alessandro Arcodia. Agenda Mercadini: Roberto Mercadini.

Ospiti puntata 27 novembre

Ospite d’onore della serata sarà Carlo Verdone, che presenterà la quarta e ultima stagione della serie “Vita da Carlo”. In collegamento da New York ci sarà il grande Spike Lee, regista premio Oscar e una delle voci più autorevoli del cinema contemporaneo. In studio anche Pilar Fogliati, protagonista al cinema di “Breve storia d’amore”, e il maestro del fumetto Milo Manara, che parlerà dei suoi ultimi lavori: l’adattamento a fumetti dell’“Odissea” di Omero e il secondo volume de “Il nome della rosa” di Umberto Eco.

Spazio alla musica con J-Ax, alla comicità con Nathan Kiboba e a una disciplina davvero particolare: lo scacchi-pugilato, con i campioni del mondo Nicolò Tiraboschi (due volte iridato) e Thomas Pansino. Da Milano, in collegamento dalle Gallerie d’Italia, interverranno Silvia Foschi (responsabile del patrimonio storico-artistico di Intesa Sanpaolo) e il restauratore Giordano Passarella, che racconteranno il restauro del maestoso “Cavallo Colossale” di Antonio Canova.

Non mancheranno momenti di grande emozione con le performance dal vivo: Paola Folli renderà omaggio a Ornella Vanoni interpretando “Senza Paura”, mentre i ballerini Fabiana Lonardo e Nicola Stasi presenteranno “Short Stories” accompagnati dal violino di Natalia Abbascià. Come sempre, il pubblico sarà protagonista attivo: cittadini “autocertificati” nelle categorie più varie – dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo – pronti a confrontarsi con i quattro “competenti” in studio:

Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana

Giuseppe Antonelli, linguista

Ester Viola, avvocata civilista

Sergio Della Sala, neuroscienziato