Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari: ospiti puntata 18 dicembre

Va in onda stasera, giovedì 18 dicembre su Rai3 a partire dalle 21.25, Splendida Cornice, l’amato programma di Geppi Cucciari che tornerà con una nuova puntata in cui come sempre l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i loro protagonisti. Prodotto da Rai Cultura e ITV Movie, il format punta a divertire e sorprendere, con un mixi di satira, divulgazione e attualità.

La musica live del programma è suonata dalla band di Nicola “Ballo” Balestri (storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop), con Davide Angelica (basso), Tommaso Ruggiero (batteria), Daniele D’Alessandro (tastiera e clarinetto). Rubriche fisse: Supervisione ortografica: Andrea Maggi. Reportage d’arte: Alessandro Arcodia. Agenda Mercadini: Roberto Mercadini.

Ospiti puntata 18 dicembre

L’ultimo appuntamento della stagione di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, prima della pausa natalizia, prevede una serata speciale dedicata a cultura, ironia e intrattenimento di qualità, con un cast di ospiti davvero ricco e variegato. Tra i protagonisti spicca Renzo Arbore, icona rivoluzionaria della televisione italiana, che presenterà il suo nuovo libro Mettetevi comodi.

In studio anche Pietro Sermonti, reduce dal successo della seconda stagione di Gigolò per caso – La sex guru, Michele Riondino, in arrivo al cinema dal 25 dicembre con Il Primavera, e Zerocalcare, uno dei fumettisti più amati, pronto a parlare della sua ultima opera Il nido dei serpenti.

Non mancano voci dalla critica e dalla divulgazione: il giornalista Piero Dorfles con il libro Amblimblè e il divulgatore Edoardo Prati, attualmente in tour con lo spettacolo Cantami d’amore. Spazio alla musica con l’esibizione live della cantautrice Syria e un medley speciale dedicato a Renzo Arbore interpretato dall’attrice e cantante Silvia Annichiarico.

La danza sarà protagonista con una performance ispirata a Josephine Baker, tratta dallo spettacolo per il 50° anniversario della sua scomparsa: coreografia di Erika Rombaldoni, eseguita da Mahelys Beautes, Marco Mantovani, Luigi Turetti e Bryan Ramirez.Come sempre, il pubblico in studio – con le sue autocertificazioni nelle categorie sociali più disparate, dagli “anziani da bar” alle “donne doppio ruolo” – dialogherà con i quattro “competenti” di autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e l’esperto di alimentazione Alberto Grandi.