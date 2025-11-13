Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari: ospiti puntata 13 novembre

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Va in onda stasera, giovedì 13 novembre su Rai3 a partire dalle 21.25, Splendida Cornice, l’amato programma di Geppi Cucciari che tornerà con una nuova puntata in cui come sempre l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i loro protagonisti. Prodotto da Rai Cultura e ITV Movie, il format punta a divertire e sorprendere, con un mixi di satira, divulgazione e attualità.

La musica live del programma è suonata dalla band di Nicola “Ballo” Balestri (storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop), con Davide Angelica (basso), Tommaso Ruggiero (batteria), Daniele D’Alessandro (tastiera e clarinetto). Rubriche fisse: Supervisione ortografica: Andrea Maggi. Reportage d’arte: Alessandro Arcodia. Agenda Mercadini: Roberto Mercadini.

Ospiti puntata 13 novembre

Ospiti della puntata saranno Stefano Nazzi, giornalista e scrittore specializzato in cronaca nera e giudiziaria, lo scrittore Paolo Nori con il suo nuovo libro Non è colpa dello specchio se le facce sono storte. Diario di un filorusso, gli attori Carolina Crescentini e Filippo Nigro, protagonisti della serie Mrs Playmen, e la scrittrice Barbara Alberti con il suo nuovo lavoro dal titolo La gelosia.

Tra gli ospiti internazionali interverrà il regista, sceneggiatore e attivista britannico Ken Loach. Si collegheranno poi le giornaliste Giovanna Botteri da Roma, Marina Catucci dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, e gli attori Marcello Cesena e Simona Garbarino, che sono in tournée con lo spettacolo che celebra i vent’anni della loro serie parodistica cult Sensualità a corte.

Spazio alle performance dal vivo: la musica di Elio accompagnato dalla cronometrista Irene Cataldo, l’esibizione del pianista Claudio Guarcello insieme alla cantante jazz Minnie Minoprio, la danza con il ballerino Federico Fresi. Come da tradizione il pubblico sarà il grande protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali, dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo, si confronteranno con i competenti in studio, i quattro esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa e psicoterapeuta Chiara Venturi.

