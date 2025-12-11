Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari: ospiti puntata 11 dicembre

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Va in onda stasera, giovedì 11 dicembre su Rai3 a partire dalle 21.25, Splendida Cornice, l’amato programma di Geppi Cucciari che tornerà con una nuova puntata in cui come sempre l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i loro protagonisti. Prodotto da Rai Cultura e ITV Movie, il format punta a divertire e sorprendere, con un mixi di satira, divulgazione e attualità.

La musica live del programma è suonata dalla band di Nicola “Ballo” Balestri (storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop), con Davide Angelica (basso), Tommaso Ruggiero (batteria), Daniele D’Alessandro (tastiera e clarinetto). Rubriche fisse: Supervisione ortografica: Andrea Maggi. Reportage d’arte: Alessandro Arcodia. Agenda Mercadini: Roberto Mercadini.

Ospiti puntata 4 dicembre

Tra gli ospiti d’onore di questa serata, una leggenda del cinema mondiale: Jodie Foster, protagonista del nuovo attesissimo film Vita Privata. In collegamento diretto dal Teatro alla Scala di Milano, il grande regista teatrale Davide Livermore.

In studio, due maestri del racconto: l’attore e regista Fabrizio Bentivoglio, che presenta il suo Piccolo almanacco dell’attore, e lo scrittore e sceneggiatore Donato Carrisi con il nuovo thriller La bugia dell’orchidea. Non mancherà la comicità travolgente di due beniamini del pubblico: Gene Gnocchi (al secolo Eugenio Ghiozzi) e Lillo (Pasquale Petrolo).

Completano il parterre l’attrice Veronica Pivetti, il giornalista Riccardo Bocca e la consulente di comunicazione Martina Carone. Poi uno straordinario momento musicale e di danza dal vivo: il maestro Carlo Centemeri al pianoforte, il soprano Barbara Costa, il basso Giorgio Valerio, le percussioni di Andrea Morelli e i talentuosi danzatori della Naima Academy – Jhoele Giuffrida, Tommaso Marengo e Yegor Cangiano – con coreografie di Matteo Addino, in un esplosivo medley su Kasatschok, Popoff e Tetris.