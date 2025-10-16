Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari: ospiti prima puntata 16 ottobre

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Riparte stasera, giovedì 16 ottobre, su Rai3 a partire dalle 21.25, Splendida Cornice, l’amato programma di Geppi Cucciari che tornerà con una nuova puntata in cui come sempre l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i loro protagonisti. Prodotto da Rai Cultura e ITV Movie, il format punta a divertire e sorprendere, con un mixi di satira, divulgazione e attualità.

Ospiti puntata 16 ottobre

La nuova stagione di Splendida Cornice si apre con un mix di cultura, intrattenimento e ironia. La prima serata vedrà ospiti come Woody Allen, Gianni Morandi, Camila Raznovich, Brenda Lodigiani, Gianna Serra, Renad Attallah, Raphael Gualazzi, Paolo Fresu, Laura Morganti, Gianni Rivera, Piero Dorfles, Roberto Mercadini e Silvia Ziche.

Spazio anche alla danza con la performance In Touch di Stefania Ballone e Gioacchino Starace. Il programma unisce alto e basso, con interventi di esperti come Amalia Ercoli Finzi e Giuseppe Antonelli, reportage d’arte di Alessandro Arcodia e la musica live della band di Nicola “Ballo” Balestri.