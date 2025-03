Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 17 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Spider-Man: Homecoming. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Spider-Man: Homecoming – Trama

Spider-Man: Homecoming è un film del 2017 diretto da Jon Watts che segna il debutto di Peter Parker, interpretato da Tom Holland, nel Marvel Cinematic Universe (MCU) come protagonista dopo la sua introduzione in Captain America: Civil War.

Il film segue le vicende di Peter Parker, un adolescente del Queens che, dopo aver acquisito i poteri di Spider-Man e aver combattuto al fianco di Tony Stark/Iron Man in Civil War, torna alla sua vita quotidiana. Vive con la zia May e cerca di bilanciare gli studi alla Midtown School of Science and Technology con le sue attività da supereroe di quartiere.

Sotto la guida di Tony Stark, che funge da mentore, Peter è ansioso di dimostrare il suo valore e guadagnarsi un posto tra gli Avengers. Tuttavia, la sua routine viene sconvolta dall’arrivo di Adrian Toomes, alias l’Avvoltoio, un ex imprenditore edile che, dopo aver perso un appalto a causa delle Stark Industries, utilizza tecnologia aliena dei Chitauri (recuperata dopo la battaglia di New York in The Avengers) per creare armi da vendere al mercato nero. Peter scopre il traffico d’armi e, nonostante gli avvertimenti di Stark di lasciare il caso ai “grandi”, decide di affrontare l’Avvoltoio da solo. Tra inseguimenti, un disastroso incidente su un traghetto e un colpo di scena che rivela un legame personale con Toomes, Peter matura come eroe, imparando il vero significato di responsabilità e sacrificio.

Il tono del film mescola azione spettacolare a elementi di commedia giovanile, con un Peter Parker goffo e inesperto che richiama i film di John Hughes, rendendolo un’interpretazione fresca e diversa rispetto ai precedenti Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Spider-Man: Homecoming – Cast

Tom Holland interpreta Peter Parker/Spider-Man, un giovane entusiasta e agile, perfetto per il ruolo grazie alla sua esperienza come ballerino e ginnasta.

Michael Keaton è Adrian Toomes/Avvoltoio, un villain carismatico e complesso, motivato dalla rabbia contro il sistema e dal desiderio di proteggere la sua famiglia.

Robert Downey Jr. torna nei panni di Tony Stark/Iron Man, mentore severo ma affezionato a Peter.

Marisa Tomei è May Parker, una zia più giovane e moderna rispetto alle versioni precedenti.

Zendaya interpreta Michelle “MJ” Jones, una compagna di scuola brillante e sarcastica, destinata a diventare un interesse amoroso nei film successivi.

Jon Favreau è Happy Hogan, l’assistente di Tony Stark che supervisiona Peter con un mix di esasperazione e supporto.

Jacob Batalon è Ned Leeds, il migliore amico di Peter, nerd e leale, che scopre la sua identità segreta.

Laura Harrier interpreta Liz Allan, interesse romantico di Peter e figlia di Toomes, aggiungendo un twist emotivo alla trama.

Tony Revolori è Flash Thompson, il bullo della scuola, rivisitato come rivale accademico più che fisico.

Donald Glover appare brevemente come Aaron Davis, un criminale di piccolo calibro con un legame nei fumetti a Miles Morales.

Nel film compaiono anche Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), Bokeem Woodbine (Herman Schultz/Shocker), Tyne Daly (Anne Marie Hoag del Damage Control) e Stan Lee in un cameo come abitante del Queens.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram