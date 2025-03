Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 24 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Spider-Man: Far from Home. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Spider-Man: Far from Home – Trama

Spider-Man: Far From Hom” è il secondo capitolo della saga di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe (MCU), diretto da Jon Watts. Ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il film segue Peter Parker (Spider-Man), che cerca di prendersi una pausa da supereroe durante una vacanza scolastica in Europa. Tuttavia, il suo viaggio viene interrotto quando Nick Fury lo recluta per affrontare nuove minacce: gli Elementali, creature misteriose che rappresentano gli elementi naturali (terra, acqua, aria e fuoco).

Peter si allea con Quentin Beck, alias Mysterio, un enigmatico “eroe” proveniente da un’altra dimensione. Man mano che la storia si sviluppa, emergono inganni e colpi di scena: Mysterio si rivela un manipolatore che usa illusioni per ingannare il mondo e Peter, costringendo il giovane Spider-Man a crescere rapidamente e a proteggere i suoi amici e il pianeta.

Spider-Man: Far from Home – Cast

Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man, il protagonista, un adolescente che bilancia la vita scolastica con il ruolo di supereroe.

Zendaya: Michelle “MJ” Jones, l’interesse amoroso di Peter, intelligente e sarcastica.

Jake Gyllenhaal: Quentin Beck / Mysterio, un misterioso alleato che si rivela l’antagonista del film.

Samuel L. Jackson: Nick Fury, il leader dello S.H.I.E.L.D. che coinvolge Peter nella missione.

Marisa Tomei: Zia May, la zia affettuosa e comprensiva di Peter.

Jon Favreau: Happy Hogan, ex autista di Tony Stark e supporto emotivo per Peter.

Jacob Batalon: Ned Leeds, il migliore amico di Peter e spalla comica.

Tony Revolori: Flash Thompson, il compagno di classe arrogante di Peter.

Cobie Smulders: Maria Hill, collaboratrice di Nick Fury.

