Questa sera, lunedì 21 aprile, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Spider-Man 3. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Spider-Man 3 – Trama

Spider-Man 3 (2007), diretto da Sam Raimi, è il terzo e ultimo capitolo della trilogia con Tobey Maguire come Peter Parker/Spider-Man. Ambientato un anno dopo gli eventi di Spider-Man 2, il film segue Peter Parker che sembra aver trovato un equilibrio tra la sua vita privata, il suo amore per Mary Jane Watson e i suoi doveri da supereroe. Tuttavia, nuove minacce emergono: Flint Marko, un fuggitivo che diventa l’Uomo Sabbia dopo un incidente, e Harry Osborn, l’ex migliore amico di Peter, che, conoscendo la sua identità segreta, cerca vendetta come Nuovo Goblin per la morte del padre.

Inoltre, un simbionte alieno proveniente da un meteorite si lega a Peter, trasformando il suo costume in una versione nera e amplificando i suoi poteri, ma anche la sua rabbia e il suo lato oscuro. Questo porta Peter a comportamenti vendicativi, mettendo a rischio la sua relazione con Mary Jane e il suo lavoro al Daily Bugle, dove compete con il fotografo rivale Eddie Brock, che in seguito diventa Venom. Peter deve affrontare i suoi demoni interiori e i nemici esterni per ritrovare sé stesso e proteggere la città.

Spider-Man 3 – Cast

Tobey Maguire interpreta Peter Parker/Spider-Man: Il protagonista, un eroe tormentato che lotta con il suo lato oscuro a causa del simbionte.

Kirsten Dunst interpreta Mary Jane Watson: L’interesse amoroso di Peter, un’aspirante attrice che affronta difficoltà nella sua carriera e nella relazione con Peter.

James Franco interpreta Harry Osborn/Nuovo Goblin: Il migliore amico di Peter, che cerca vendetta contro Spider-Man per la morte di suo padre.

Thomas Haden Church interpreta Flint Marko/Uomo Sabbia: Un criminale in fuga che acquisisce poteri dopo un incidente, diventando un antagonista con motivazioni umane.

Topher Grace interpreta Eddie Brock/Venom: Un fotografo rivale di Peter che si lega al simbionte, diventando un nemico letale.

Bryce Dallas Howard interpreta Gwen Stacy: Una nuova conoscenza di Peter, figlia del capitano di polizia, che crea tensioni con Mary Jane.

Rosemary Harris interpreta Zia May: La zia di Peter, figura saggia che lo guida nei momenti difficili.

J.K. Simmons interpreta J. Jonah Jameson: Il burbero direttore del Daily Bugle, ossessionato dal discredito di Spider-Man.

Cliff Robertson interpreta Zio Ben: Appare in flashback, con un colpo di scena legato alla sua morte. È la sua ultima apparizione come attore prima del ritiro e della morte nel 2011.

James Cromwell interpreta Capitano George Stacy: Il padre di Gwen e capo della polizia di New York.

Elizabeth Banks interpreta Betty Brant: La segretaria del Daily Bugle.

Bruce Campbell appare in un cameo come maître di un ristorante, un ruolo tipico dei suoi camei nella trilogia di Raimi.

