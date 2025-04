Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 14 aprile, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Spider-Man 2. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Spider-Man 2 – Trama

Spider-Man 2 come dice il titolo stesso, è il secondo capitolo della trilogia diretta da Sam Raimi, uscito nel 2004.

Peter Parker (Tobey Maguire) fatica a bilanciare la vita da studente e quella da Spider-Man. La sua relazione con Mary Jane (Kirsten Dunst) è in crisi, mentre l’amico Harry Osborn (James Franco) cerca vendetta contro Spider-Man, credendolo responsabile della morte del padre. Peter inizia a perdere i suoi poteri a causa dello stress e decide di abbandonare il costume da eroe.

Nel frattempo, il brillante scienziato Otto Octavius (Alfred Molina) si trasforma nel malvagio Dottor Octopus dopo un esperimento fallito, minacciando New York. Peter dovrà ritrovare la sua determinazione per fermarlo e affrontare le sue responsabilità.

Spider-Man 2 – Cast

Tobey Maguire: Peter Parker / Spider-Man

Kirsten Dunst: Mary Jane Watson

James Franco: Harry Osborn

Alfred Molina: Otto Octavius / Dottor Octopus

Rosemary Harris: Zia May

J.K. Simmons: J. Jonah Jameson

Donna Murphy: Rosalie Octavius

Daniel Gillies: John Jameson

Dylan Baker: Dr. Curt Connors

Willem Dafoe: Norman Osborn (cameo)

