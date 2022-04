Speravo de morì prima su Tv8: quante puntate sono, trama e cast

Dopo la messa in onda riservati agli abbonati di Sky, arriva anche in chiaro Speravo de morì prima, la miniserie dedicata a Francesco Totti, di cui sono raccontati gli ultimi anni della carriera sportiva. L’appuntamento è da mercoledì 6 aprile 2022, alle 21:30, su Tv8, in prima visione free, appunto.

Ma da quante puntate è composto Speravo de morì prima? In tutto, la miniserie è composta da sei episodi, ciascuno della durata di circa quaranta minuti, che Tv8 manda in onda due per volte, per tre settimane. Il finale della serie, quindi, va in onda il 20 aprile.

Speravo de morì prima, la trama

La storia inizia nel 2016: Totti (Pietro Castellitto) è quindi già un affermato calciatore, ma sulla soglia dei quarant’anni. Fosse per lui continuerebbe a giocare, ma tra problemi fisici e l’età che avanza sono in molti a chiedersi quando si ritirerà. Totti continua a rimandare, cercando di glissare l’argomento.

Il ritorno alla Roma dell’allenatore Luciano Spalletti (Gianmarco Tognazzi), prima suo grande estimatore ed ora molto più aggressivo nei suoi confronti, costringe Totti a rivedere i suoi piani ed a cercare di scendere a patti con la società e soprattutto con se stesso per dire addio al calcio secondo le sue regole.

Speravo de morì prima, il cast

Pietro Castellitto è Francesco Totti;

Greta Scarano è Ilary Blasi;

Gianmarco Tognazzi è Luciano Spalletti;

Monica Guerritore è Fiorella Totti;

Giorgio Colangeli è Enzo Totti;

Flavio Corazza è Cristian Totti;

Marco Rossetti è Daniele De Rossi;

Gabriel Montesi è Antonio Cassano.

Speravo de morì prima, dove vederlo?

E’ possibile vedere Speravo de morì prima in streaming sul sito ufficiale di Tv8.