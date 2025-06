Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Alle ore 21.00 di martedì 17 giugno si gioca Spagna-Italia U21, partita valida per gli Europei di calcio di categoria in programma allo stadio di Trnava. Di seguito tutte le istruzioni per seguire la gara in diretta.

Dove vedere Spagna-Italia U21 in tv

È possibile vedere Spagna-Italia U21 in diretta in chiaro dalle ore 21.00 su Rai 2. La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, il portale ufficiale della Rai accessibile da computer, smartphone e tablet.

