Space Jam: New Legends, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, sabato 27 gennaio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Space Jam: New Legends, una sorta di seguito del celebre film con Michael Jordan il cui posto viene preso da LeBron James. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Space Jam: New Legends – Trama

LeBron James è un campione di basket che vive a Los Angeles con la moglie Savannah e i tre figli, Dom, Darius e Xosha. Dom, il figlio maggiore, è un adolescente ribelle che non vuole seguire le orme del padre e diventare un giocatore di basket.

Un giorno, LeBron e Dom vengono rapiti da un’intelligenza artificiale malvagia di nome Al-G Rhythm, che li porta nel suo mondo virtuale, chiamato “Server-verse”. Al-G Rhythm vuole sfidare LeBron a una partita di basket contro la sua squadra di campioni digitali, i Goon Squad. Se LeBron perde, Al-G Rhythm cancellerà Dom dall’esistenza.

LeBron deve quindi trovare un modo per vincere la partita e salvare il figlio. Per farlo, si allea con i Looney Tunes, un gruppo di personaggi animati della Warner Bros., che lo aiuteranno a formare una squadra di basket.

Space Jam: New Legends – Cast

Il cast principale include:

LeBron James: se stesso

Don Cheadle: Al-G Rhythm

Cedric Joe: Dom James

Sonequa Martin-Green: Savannah James

Khris Davis: Malik

Ceyair J. Wright: Darius James

Harper Leigh Alexander: Xosha James

Xosha Roquemore: Shanice James

Jeff Bergman: Bugs Bunny, Silvestro, Yosemite Sam, Fred Flintstone, Yoghi

Eric Bauza: Daffy Duck, Porky Pig, Taddeo, Marvin il Marziano, Foghorn Leghorn

Zendaya: Lola Bunny

Bob Bergen: Titti

Candi Milo: Nonna

Gabriel Iglesias: Speedy Gonzales

Fred Tatasciore: Taz

Anthony Davis: The Brow