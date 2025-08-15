Sotto il sole di Riccione, film su Canale 5: trama, attori e cast
Questa sera, venerdì 15 agosto 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Sotto il sole di Riccione. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.
Sotto il sole di Riccione – Trama
Sotto il sole di Riccione è una commedia estiva del 2020, diretta dal duo YouNuts! (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo). Scritta da Enrico Vanzina, Caterina Salvadori e Ciro Zecca, la pellicola è ambientata nella vivace riviera romagnola e richiama l’atmosfera di Sapore di mare, con una colonna sonora firmata da Tommaso Paradiso e i Thegiornalisti.
Il film segue le vicende di un gruppo di giovani e adulti in vacanza a Riccione, intrecciando storie d’amore, amicizia e crescita personale. Ciro, un ragazzo del Sud, arriva con il sogno di diventare cantante, ma dopo un provino fallito diventa bagnino, attirando l’attenzione di molte ragazze. Marco, timido e innamorato da anni di Guenda, cerca il coraggio di dichiararsi, aiutato dai consigli del playboy in pensione Gualtiero. Vincenzo, un ragazzo non vedente, vuole emanciparsi dalla madre iperprotettiva Irene e stringe amicizia con Furio e il suo gruppo. Camilla, in procinto di partire per il Canada, affronta dubbi sulla sua relazione e incontra Vincenzo tramite un’app di incontri. Tra spiagge, discoteche e intrecci sentimentali, i protagonisti vivono un’estate che cambierà le loro vite.
Sotto il sole di Riccione – Cast
Cristiano Caccamo: Ciro Lamanna, aspirante cantante diventato bagnino.
Saul Nanni: Marco, ragazzo timido innamorato di Guenda.
Fotinì Peluso: Guenda, l’oggetto dell’affetto di Marco.
Lorenzo Zurzolo: Vincenzo, giovane non vedente in cerca di indipendenza.
Ludovica Martino: Camilla, ragazza in crisi sentimentale.
Davide Calgaro: Furio, figlio del proprietario dello stabilimento balneare.
Matteo Oscar Giuggioli: Tommy, amico di Marco.
Isabella Ferrari: Irene, madre protettiva di Vincenzo.
Andrea Roncato: Gualtiero, ex bagnino e seduttore.
Luca Ward: Lucio, buttafuori che intreccia una storia con Irene.
Claudia Tranchese: Emma, amica di Violante.
Giulia Schiavo: Mara, interessata a Ciro.
Maria Luisa De Crescenzo: Bea.
Sergio Ruggeri: Giorgio.
Rosanna Sapia: Violante, fidanzata di Ciro.
Tommaso Paradiso: cameo come se stesso.