Questa sera, venerdì 15 agosto 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Sotto il sole di Riccione. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Sotto il sole di Riccione – Trama

Sotto il sole di Riccione è una commedia estiva del 2020, diretta dal duo YouNuts! (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo). Scritta da Enrico Vanzina, Caterina Salvadori e Ciro Zecca, la pellicola è ambientata nella vivace riviera romagnola e richiama l’atmosfera di Sapore di mare, con una colonna sonora firmata da Tommaso Paradiso e i Thegiornalisti.

Il film segue le vicende di un gruppo di giovani e adulti in vacanza a Riccione, intrecciando storie d’amore, amicizia e crescita personale. Ciro, un ragazzo del Sud, arriva con il sogno di diventare cantante, ma dopo un provino fallito diventa bagnino, attirando l’attenzione di molte ragazze. Marco, timido e innamorato da anni di Guenda, cerca il coraggio di dichiararsi, aiutato dai consigli del playboy in pensione Gualtiero. Vincenzo, un ragazzo non vedente, vuole emanciparsi dalla madre iperprotettiva Irene e stringe amicizia con Furio e il suo gruppo. Camilla, in procinto di partire per il Canada, affronta dubbi sulla sua relazione e incontra Vincenzo tramite un’app di incontri. Tra spiagge, discoteche e intrecci sentimentali, i protagonisti vivono un’estate che cambierà le loro vite.

Sotto il sole di Riccione – Cast

Cristiano Caccamo: Ciro Lamanna, aspirante cantante diventato bagnino.

Saul Nanni: Marco, ragazzo timido innamorato di Guenda.

Fotinì Peluso: Guenda, l’oggetto dell’affetto di Marco.

Lorenzo Zurzolo: Vincenzo, giovane non vedente in cerca di indipendenza.

Ludovica Martino: Camilla, ragazza in crisi sentimentale.

Davide Calgaro: Furio, figlio del proprietario dello stabilimento balneare.

Matteo Oscar Giuggioli: Tommy, amico di Marco.

Isabella Ferrari: Irene, madre protettiva di Vincenzo.

Andrea Roncato: Gualtiero, ex bagnino e seduttore.

Luca Ward: Lucio, buttafuori che intreccia una storia con Irene.

Claudia Tranchese: Emma, amica di Violante.

Giulia Schiavo: Mara, interessata a Ciro.

Maria Luisa De Crescenzo: Bea.

Sergio Ruggeri: Giorgio.

Rosanna Sapia: Violante, fidanzata di Ciro.

Tommaso Paradiso: cameo come se stesso.

