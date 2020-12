Sos Chirurgia su Real Time: orari e puntate in streaming

Sos Chirurgia è un programma tv della categoria reality la cui prima puntata è andata in onda, giovedì 3 dicembre 2020, su Real Time. Il format tutto italiano vede protagonista il prof. Giulio Basoccu e dei pazienti che si affidano a lui.

Il programma, infatti, racconta da vicino il percorso di alcune donne e uomini alle prese con problemi di fiducia e accettazione di sé, un percorso importante, niente affatto semplice e caratterizzato da forti emozioni.

Chi è Giulio Basoccu

Giulio Basoccu è un affermato chirurgo plastico di Roma che vanta migliaia di interventi estetici. Dopo essersi laureato con lode, nel 1993 si specializza con il massimo dei voti e avvia un percorso come docente presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che durerà un decennio.

Nel 1999 viene nominato Responsabile della Divisione di Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva presso l’Istituto Neurotraumatologico Italiano di Grottaferrata, dove ad oggi continua ad operare. Quella in Sos Chirurgia non è la sua prima esperienza televisiva poiché stato uno dei chirurghi di riferimento per Plastic, programma andato in onda su Italia1.

Sos Chirurgia – Orari e Canale

Sos Chirurgia va in onda in prima tv su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni giovedì alle 23,10 circa. Ogni puntata dura circa 25 minuti e ne vengono trasmesse due a sera, per un termine stimato intorno alle 24.00.

Sos Chirurgia: Puntate su Dplay

È possibile rivedere il programma in streaming sul Portale Dplay a questo link.