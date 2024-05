SOS Acne – La Dottoressa della pelle su Real Time: quando va in onda e puntate in streaming

Seguici su Whatsapp - Telegram

Dato il successo dei vari programmi di genere medical, Real Time aggiunge un nuovo titolo nel suo palinsesto. Stiamo parlando di SOS Acne – La Dottoressa della pelle, nuovo programma in onda a partire da mercoledì 29 maggio sul canale 31 del digitale terrestre.

La protagonista è la dottoressa Ines Mordente, medico chirurgo, specialista in dermatologia e venereologia e specializzata in Acne, che ogni giorno incontra pazienti con problemi dermatologici che si rivolgono a lei per curare le proprie patologie cutanee, dalle più estreme a quelle più comuni, e farsi aiutare per risolvere i problemi della loro pelle.

SOS Acne su Real Time: quando va in onda?

Come già anticipato, SOS Acne – La Dottoressa della pelle prende il via mercoledì 29 maggio con la prima puntata in onda a partire dalle ore 21.35 e la seconda a partire dalle ore 22.10. I successivi episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 35 minuti, saranno proposti ogni mercoledì in prima serata.

SOS Acne su Real Time: puntate in streaming

Tutte le puntate di SOS Acne saranno visibili anche in diretta streaming, durante la messa in onda televisiva, sul sito ufficiale di Real Time, accedendo alla sezione Dirette. Successivamente, saranno disponibili anche in modalità on demand su Discovery+, il servizio in abbonamento del gruppo Discovery Channel.

SOS Acne è una serie prodotta da Casta Diva e conta e proporrà 18 casi, di cui 12 di acne e 6 chirurgici. Qui di seguito l’elenco delle prime puntate.