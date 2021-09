Sorelle per sempre, quante puntate sono?

Una storia incredibilmente vera, che non poteva non diventare una fiction: il 16 settembre 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda Sorelle per sempre, con la regia di Andrea Porporati. Una storia che prende spunto da un fatto di cronaca avvenuto in Sicilia nel 2000 e che ha coinvolto due famiglie.

Ma da quante puntate è composto Sorelle per sempre? La fiction è un film-tv, quindi va in onda in una sola serata. Il cast vede protagoniste Donatella Finocchiaro ed Anita Caprioli nei panni delle due madri che scoprono che le figlie che hanno cresciuto sono l’una dell’altra.

Sorelle per sempre, la trama

Mazara del Vallo, primi anni Duemila. Due famiglie che non si conoscono sono unite e sconvolte, all’improvviso, da una verità inaccettabile che distrugge ogni certezza: le loro figlie, nate nello stesso ospedale, lo stesso giorno, alla stessa ora, sono state scambiate in culla.