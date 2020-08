Sorelle al limite oggi su Real Time

Real Time ci ha abituati a programmi di tematiche curiose, come “Vite al limite”, “Obiettivo peso forma”, “Malattie Imbarazzanti” e molti altri ancora. Tra questi c’è anche Sorelle al limite, un nuovo programma che segue il percorso di dimagrimento di due sorelle, e che andrà in onda questa sera proprio su Real Time.

Sorelle al limite, come già accennato nelle righe precedenti, pone l’attenzione su Amy e Tammy Slaton, due sorelle del Kentucky, che condividono la loro vita e i loro problemi di peso su YouTube. Le due, che hanno milioni di visualizzazioni sul celebre servizio di video streaming, pesano insieme oltre 450 kg e per tentare di realizzare i loro sogni, hanno deciso di avviare un lungo percorso di dimagrimento.

Amy, infatti, alla soglia dei 30 anni si è resa conto che per realizzare il suo desiderio di diventare mamma e mettere su una famiglia tutta sua, deve prima perdere peso per motivi di salute. Tammy, invece, è costretta a vivere nel suo letto e il suo obiettivo è almeno quello di tornare a camminare.

Sorelle al limite in tv

Il prossimo appuntamento con Sorelle al limite è per questa sera, lunedì 3 agosto 2020, alle 21.20 su Real Time. Ogni puntata dura circa 55 minuti. Verranno propositi i primi due episodi della serie, dal titolo Le sorelle Slaton e 1000 libbre di libertà. Ricordiamo che gli episodi sono visibili in anteprime su D Play Plus, il servizio in abbonamento di D Play.