Sopravvissuti, serie tv Rai 1, quante puntate sono?

La prima nuova fiction della stagione che propone Raiuno è un misto tra drama, mistery e thiller. Parliamo di Sopravvissuti, la serie tv che fa il suo debutto lunedì 3 ottobre 2022, alle 21:25, e che vede un cast italiano e non solo guidato da Lino Guanciale, uno dei volti più amati della fiction Rai.

Ma da quante puntate è composto Sopravvissuti? In tutto, gli episodi di questa serie sono dodici, ciascuno della durata di cinquanta minuti. Raiuno li manda in onda al ritmo di due per volta, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale della prima stagione, quindi, è fissato per il 7 novembre.

Sopravvissuti, la trama

Sulla banchina, a Genova, Luca (Lino Guanciale), alla guida del cantiere Leone che ha organizzato la traversata dell’imbarcazione Arianna, saluta gioioso sua moglie Sylvie (Stéfi Celma) e le due figlie.

Anita (Pia Lanciotti), ruvido ispettore di polizia, guarda partire suo figlio Gabriele (Alessio Vassallo), che sarà il medico di bordo. Tra gli altri, si imbarca anche la famosa attrice Giulia Morena (Barbora Bobulova) con il marito e il figlio.

Dopo pochi giorni di navigazione, l’imbarcazione scompare dai radar. Un anno dopo, al largo delle coste venezuelane, viene ritrovato un relitto. È l’Arianna. A bordo, ancora viva, solo la metà dell’equipaggio. I sopravvissuti sono sconvolti, prostrati dalla fame e dalla sete ma ancora vivi. Interrogati dalle autorità, raccontano della tempesta che ha sorpreso la barca dopo pochi giorni di

navigazione, della disperazione dopo un anno alla deriva senza albero, vele e motore. Raccontano degli altri passeggeri, morti durante la terribile tempesta.

La gioia del ritrovamento e del ritorno a casa lascia presto spazio a una dura realtà. Non solo la

vita che i sopravvissuti hanno lasciato non è più la stessa, ma agli occhi dei propri cari, anche i

superstiti sembrano persone diverse. Cosa nascondono? Cos’è successo durante quell’anno?

Cosa li aspetta adesso?

I sopravvissuti scopriranno che anche a terra dovranno ancora lottare contro i fantasmi del

naufragio e contro i sospetti di Anita, che non crede alle loro parole e strenuamente cerca indizi

che aprano delle crepe nel loro racconto e facciano emergere la verità.