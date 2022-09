Solo uno sguardo su Canale 5: quante puntate sono? Trama e dove vederlo

Canale 5 continua a proporre nell’anticipo della stagione autunnale miniserie francesi. Ora tocca a Solo uno sguardo, miniserie del 2017 tratta da libro “Identità al buio” di Harlan Coben, in onda da lunedì 5 settembre 2022 e con protagonista una donna alla ricerca della verità sul passato del marito.

Ma da quante puntate è composto Solo uno sguardo? In tutto, gli episodi della miniserie sono sei, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti. Canale 5 ha deciso di mandarli in onda in due prime serate, con tre episodi per volta. La prima puntata va in onda il 5 settembre, la seconda ed ultima, invece, è trasmessa mercoledì 7 settembre.

Solo uno sguardo, la trama

Eva Beaufils (Virginie Ledoyen) è la guardia dell’Ufficio Forestale Nazionale: conduce una vita tranquilla con il marito Bastien (Thierry Neuvic) e i due figli. La svolta accade quando, una mattina, Eva trova tra la posta una foto di gruppo in cui riconosce il marito, più giovane, anche se l’uomo nega di essere il ragazzo della fotografia.

Dopo aver portato i figli a un concerto, Bastien non fa ritorno a casa ed Eva, presa dal panico, contatta la polizia. Il mattino successivo, l’impiegato di hotel chiama la donna: i bambini solo stati lasciati da soli, in una camera del loro albergo. In loro aiuto accorre anche la sorella di Bastien, Sandrine (Julie Gayet).

Eva, a questo punto, ha un solo obiettivo: trovare Bastien, anche se questo potrebbe mettere a rischio la serenità dei ragazzi e far riaffiorare dolorosi momenti dal passato. Eva sa che solo alla fine di questo difficile percorso, troverà le risposte alle sue domande.

Solo uno sguardo, dove vederlo?

È possibile vedere Solo uno sguardo, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della miniserie.