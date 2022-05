Solo per passione, quante puntate sono?

Un film-tv, quello dedicato a Letizia Battaglia, che assume dei contorni differenti dopo la notizie della scomparsa della celebre fotografa siciliana nell’aprile scorso. Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa, in onda su Raiuno a partire da domenica 22 maggio 2022, vuole quindi sì raccontarne la vita, la passione per la fotografia e l’impegno civile, ma anche essere un omaggio verso il suo lavoro.

Ma da quante puntate è composto Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa? Il film-tv è composto da due parti, in onda un giorno dopo l’altro, il 22 e 23 maggio. La decisione di mandare in onda la fiction due giorni di fila è anche un modo per celebrare la Giornata della legalità che si tiene proprio il 23 maggio, giorno del trentesimo anniversario della strage di Capaci, in cui perse la vita Giovanni Falcone.

Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa, la trama

Il film-tv racconta la vita di Letizia Battaglia (Isabella Ragonese). A sedici anni decide di sposarsi, ma il matrimonio non le porta gioia. Il marito, ossessivo, la fa vivere come se fosse in una gabbia: nonostante la nascita delle figlie, Letizia è triste, senza neanche la possibilità di proseguire gli studi. Le avances di un coetaneo scatenano l’ira del marito, ma anche un crollo nervoso della donna, che viene ricoverata in Psichiatria.

Il sostegno della psicanalisi l’aiuta a riprendersi, ma non basta: Letizia decide di lasciare il marito, dopo aver conosciuto il fotografo Santi. In cerca di un lavoro, trova un impiego come cronista a “L’Ora”: è qui che scatta l’amore con la fotografia. Con Santi decide di andare a Milano, dove si afferma come fotografa.

Al suo ritorno a Palermo, incontra nuove difficoltà, dovute sia al maschilismo dell’ambiente di lavoro che alla dura cronaca nera siciliana. Quando il suo amico Boris Giuliano (Sergio Vespertino), capo della Mobile, viene ucciso, Letizia inizia a fotografare i morti per mafia. Un impegno, il suo, che la rende sempre più famosa ed accreditata come tra le migliori fotografe italiane e non solo. Accanto ai suoi scatti di denuncia, Letizia inizia anche a fotografare delle bambine, in cerca di una leggerezza dal peso delle immagini che l’hanno resa famosa.