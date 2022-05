Solo per passione, location: dov’è stato girato?

Nel caso di fiction come Solo per passione la location è più importante del solito: la storia di Letizia Battaglia, grande fotografa italiana e conosciuta anche a livello internazionale (nel 1988 è la stata la prima donna europea a ricevere il Premio Eugene Smith da The New York Times) venuta a mancare il 13 aprile scorso, assume ancora più importanza proprio per il ruolo in cui è avvenuta.

Così, la fiction di Raiuno in onda domenica 22 e lunedì 23 maggio 2022 ha dovuto tenere conto anche delle location per le riprese. Ma dov’è stato girato Solo per passione? La location principale è stata la Sicilia, in particolare Palermo e Mondello, che hanno ospitato le numerose scene che hanno mostrato la crescita di Letizia (interpretata da Isabella Ragonese) ed il suo matrimonio, ma anche l’inizio della sua carriera professionale a “L’Ora”.

Parte delle riprese, però, si sono svolte anche a Roma, al Foro Italico, in Piazza Marina ed in corso Vittorio Emanuele. La fiction è stata prodotta da Rai Fiction e dalla Bibi Film Tv di Angelo Barbagallo, con la collaborazione di Le Pacte. Proprio quest’ultima si occupa della distrubizione internazionale del film, a dimostrazione di come la figura di Letizia Battaglia sia estremamente apprezzata anche all’estero.