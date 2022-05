Solo per passione, il cast

Un nutrito cast di interpreti per portare in tv l’affascinante vita di una delle fotografe più note a livello nazionale ed internazionale. Solo per passione, il film-tv in onda su Raiuno domenica 22 e lunedì 23 maggio 2022, racconta infatti la vita di Letizia Battaglia, scomparsa il 13 aprile scorso, e che nella fiction è interpretata da Isabella Ragonese.

Al suo fianco, come detto, numerosi altri attori ed attrici, alcuni molto noti al pubblico italiano, altri un po’ meno. La stessa Battaglia ha supervisionato la sceneggiatura e le riprese, tanto che nei crediti compare come “partecipazione amichevole”. Ecco, quindi, il cast di Solo per passione.

Isabella Ragonese: Letizia Battaglia, la protagonista

Eleonora De Luca: Letizia da giovane

Paolo Briguglia: Franco Stagnitta

Roberta Caronia: Marilù

Enrico Inserra: Santi Caleca, primo amore di Letizia dopo la separazione dal marito

Federico Brugnone: Franco Zecchin

Fausto Russo Alesi: Vittorio Nisticò, direttore de “L’Ora”

Emmanuele Aita: Ciccio

David Coco: padre di Letizia

Aglaia Mora: madre di Letizia

Simona Malato: Enza

Lino Musella: Pier Paolo Pasolini

Roberto De Francesco: Francesco Corrao

Peppino Mazzotta: Giovanni Falcone

Sergio Vespertino: Boris Giuliano

Vladimir Randazzo: Alberto

Filippo Luna: Leonardo Sciascia

Marco Gambino: Renato Guttuso

Anna Bonaiuto: Giuliana Saladino