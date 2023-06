Sognando Parigi su Rai 1: trama, come finisce e cast

Questa sera, mercoledì 7 giugno 2023, alle 21:25 su Raiuno va in onda Sognando Parigi, film-tv che inaugura il ciclo “Destinazione amore”, che terrà compagnia al pubblico durante l’estate con storie d’amore. Il film-tv è andato in onda nel 2021 su Hallmark Channel con il titolo “Her pen pal”.

La trama di Sognando Parigi

Victoria Lewis (Mallory Jansen), una wedding planner, si prende una pausa per organizzare il matrimonio della sua migliore amica Tracy Cook (Jayne Wisener), che si terrà nella città più romantica del mondo, Parigi.

Tra gli invitati, però, c’è anche il suo ex Cameron Reisch (Lachlan Nieboer) con una nuova compagna. Ma nella capitale francese vive anche Jacques (Joshua Sasse), un suo vecchio amico di penna con cui si scriveva da bambina. Victoria si ritrova divisa tra Cameron e Jacques: il primo vorrebbe riconquistarla, il secondo vorrebbe riallacciare i rapporti, portandola a visitare la capitale francese.

Come finisce Sognando Parigi?

-Attenzione: spoiler-

Victoria sembra stia per finire nuovamente tra le braccia di Cameron, dopo che Jacques le dice che se si ama qualcuno bisogna lasciarlo andare. Ma quando al matrimonio di Tracy (che si tiene nel giardino privato di Jacques) Victoria legge una parte della lettera che Jacques le ha scritto quando aveva diciotto anni, capisce di amarlo. I due si riavvicinano durante un ballo, si chiariscono e suggellano il loro amore con un bacio.

Il cast di Sognando Parigi

Mallory Jansen è Victoria Lewis

Joshua Sasse è Jacques

Jayne Wisener è Tracy Cook

Lachlan Nieboer è Cameron Reisch

Amy Louise Pemberton è Natalie Moore

Gregory Haney è Mike Halstrom

John Macdonald è Seth Moore

Amanda Blake è Jen Thomson

Dove vedere Sognando Parigi?

È possibile vedere il film-tv, oltre che durante la messa in onda su Raiuno, anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.