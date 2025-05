Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Sognando… Ballando con le Stelle è lo spin-off di “Ballando con le Stelle”, in onda su Rai 1 da venerdì 9 maggio 2025, sempre condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Il programma celebra i vent’anni dello show originale e vede 10 ballerini professionisti competere per un posto come maestro nella prossima edizione di “Ballando con le Stelle”.

Le coppie, formate da aspiranti maestri e maestri storici, si esibiscono in balli da sala, latini e caraibici, giudicate dalla giuria composta come nella versione originale da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Coppie in gara

Le 10 coppie protagoniste, annunciate da Milly Carlucci a “La Volta Buona” il 5 maggio 2025, sono le seguenti :

Yuri Orlando e Alessandra Tripoli, Hugo Nordström e Giada Lini, Mario Cecinati e Veera Kinnunen, Chiquito e Anastasia Kuzmina, Yoyo Flow e Rebecca Gabrielli, Eleonora Riccardi e Luca Favilla, Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia, Aly Z e Moreno Porcu, Valentina Fiori e Nikita Perotti, Janiya Mami e Pasquale La Rocca.

Quante puntate sono

Il programma si articola in quattro puntate, in onda venerdì 9, 16, 23 e 30 maggio 2025. La struttura prevede che in prima e seconda puntata le 10 coppie si esibiscaono in balli diversi, con clip di presentazione. La giuria ne valuta tecnica e aspetto artistico, decidendo chi promuovere (entrambi i ballerini, uno solo o nessuno). Carolyn Smith, presidente di giuria, ha l’ultima parola in caso di disaccordo.

Nella terza puntata le otto coppie rimaste (dopo le due eliminazioni) ballano su brani di Sanremo, con ospiti musicali dal vivo come Francesco Gabbani, Noemi, The Kolors, Francesca Michielin, Settembre, Sal Da Vinci e Rocco Hunt. I ballerini devono interpretare una storia legata alla canzone.

Nella quarta e ultima puntata, le sette coppie superstiti affrontano la “vera prova di Ballando”, esibendosi con vip storici del programma come Gabriel Garko, Federica Nargi, Massimiliano Ossini, Bianca Guaccero, Wanda Nara e Federica Pellegrini, per dimostrare di saper guidare una celebrità. Il vincitore, scelto da giuria e pubblico tramite televoto e social media, ottiene un posto come maestro nella ventesima edizione di “Ballando con le Stelle”, prevista per il prossimo autunno.

Ospiti e momenti speciali

Prima puntata (9 maggio): Francesco Totti è l’ospite speciale, con una coreografia dedicata e un messaggio per i concorrenti. Giulia Vecchio appare come “Milly 2”, imitando Carlucci in un momento comico. Simone Di Pasquale balla con Hoara Borselli, ricreando la coppia vincitrice del 2005.

Seconda puntata: Totti stila una classifica dei calciatori di “Ballando”. Presenti Emanuele Filiberto con Natalia Titova e Massimiliano Rosolino. Ritorni storici: Ex concorrenti come Bianca Guaccero, Federica Pellegrini, Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto e altri tornano in pista. Maestri storici come Samanta Togni, Raimondo Todaro e Samuel Peron partecipano in alcune esibizioni.

