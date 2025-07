Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 23 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Sister Act – un film-commedia italiano con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Sister Act – Trama

“Sister Act – Una svitata in abito da suora” è una commedia del 1992 diretta da Emile Ardolino. Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg), una vivace cantante di un casinò a Reno, Nevada, è l’amante del boss criminale Vince LaRocca (Harvey Keitel). Dopo aver assistito involontariamente a un omicidio commesso da Vince, Deloris diventa una testimone scomoda e, per proteggersi, viene nascosta dalla polizia in un convento a San Francisco sotto l’identità di Suor Maria Claretta.

Insofferente alle rigide regole del convento, retto dalla severa Madre Superiora (Maggie Smith), Deloris rivoluziona la vita delle suore, trasformando il coro conventuale in un vivace ensemble soul e gospel. La sua energia porta nuova vita alla comunità, ma la celebrità del coro rischia di svelare la sua vera identità, mettendo in pericolo la sua copertura.Attori e Cast

Sister Act – Cast

Whoopi Goldberg: Deloris Van Cartier / Suor Maria Claretta

Maggie Smith: Madre Superiora

Harvey Keitel: Vince LaRocca

Kathy Najimy: Suor Maria Patrizia

Wendy Makkena: Suor Maria Roberta

Mary Wickes: Suor Maria Lazzara

Bill Nunn: Eddie Souther

Robert Miranda: Joey

Richard Portnow: Willy

Jenifer Lewis: Michelle

Charlotte Crossley: Tina

Rose Parenti: Suor Alma

Joseph Maher: Monsignor O’Hara

