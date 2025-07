Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 30 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Sister Act. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Sister Act – Trama

In Sister Act 2 – Più svitata che mai (1993), sequel del film cult Sister Act, Whoopi Goldberg torna nei panni di Deloris Van Cartier. Dopo le vicende del primo film, Deloris è tornata alla sua carriera di showgirl a Las Vegas. Tuttavia, le sue vecchie amiche suore del convento di Santa Caterina la rintracciano e la convincono a tornare a San Francisco per aiutarle a salvare la Saint Francis High School, un istituto in difficoltà finanziarie gestito da suore e frati francescani.

La scuola, situata in un quartiere problematico, è a rischio chiusura a causa del comportamento ribelle degli studenti e della mancanza di fondi. Deloris, sotto le mentite spoglie di Suor Maria Claretta, accetta di insegnare musica e trasforma una classe di adolescenti indisciplinati in un coro gospel di talento, preparandoli per un concorso nazionale che potrebbe salvare l’istituto. Con la sua energia e il suo approccio non convenzionale, Deloris riesce a conquistare gli studenti, affrontando anche le resistenze di alcuni membri del corpo docente e le sfide personali di alcuni ragazzi, come la talentuosa Rita (Lauryn Hill).

Sister Act – Cast

Whoopi Goldberg: Deloris Van Cartier / Suor Maria Claretta

Kathy Najimy: Suor Maria Patrizia

Maggie Smith: Madre Superiora

Wendy Makkena: Suor Maria Roberta

Mary Wickes: Suor Maria Lazzara

Lauryn Hill: Rita Watson (al suo debutto cinematografico)

Barnard Hughes: Padre Maurice

James Coburn: Mr. Crisp

Sheryl Lee Ralph: Florence Watson

Alanna Ubach: Maria

Jennifer Love Hewitt: Margaret

Ryan Toby: Ahmal

Devin Kamin: Frankie

Michael Jeter: Padre Ignatius

Brad Sullivan: Padre Thomas

Thomas Gottschalk: Padre Wolfgang

Alex Martin: una studentessa (cameo, figlia di Whoopi Goldberg)

Bill Duke: cameo come Mr. Johnson

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram