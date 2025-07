Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 3 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il documentario Signor Faletti. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Signor Faletti – Trama

Signor Faletti è un documentario del 2025, diretto da Michele Truglio e Alessandro Galluzzi, che celebra la vita e la carriera eclettica di Giorgio Faletti, scomparso il 4 luglio 2014. Il film ripercorre le sue molteplici sfaccettature come comico, cantante, attore, scrittore, paroliere, giornalista sportivo, musicista e pilota di rally.

Dagli esordi al Derby Club di Milano negli anni ’70, dove si esibiva con personaggi come Vito Catozzo e Suor Daliso, al successo televisivo in Drive In, fino alla consacrazione musicale con Signor Tenente al Festival di Sanremo 1994, premiata con il Premio della Critica. Il documentario evidenzia anche il suo trionfo letterario con il noir Io uccido (2002), venduto in oltre quattro milioni di copie, e ruoli cinematografici memorabili, come il professor Martinelli in Notte prima degli esami (2006).

Attraverso interviste esclusive, filmati inediti, immagini d’archivio e testimonianze di amici e colleghi, il ritratto intimo di Faletti mostra un artista che ha conquistato il pubblico con ironia, sensibilità e un’inesauribile creatività. Tra i temi ricorrenti, la sua capacità di reinventarsi e il profondo legame con Asti e Capoliveri, dove il documentario è stato girato.

Signor Faletti – Cast

Roberta Bellesini Faletti: Moglie di Giorgio, offre una prospettiva intima sulla sua vita e umanità, consulente del documentario.

Paolo Conte: Amico e concittadino astigiano, ricorda il legame di Faletti con Asti e la sua ironia.

Angelo Branduardi: Musicista, testimonia la collaborazione con Faletti, autore di testi per i suoi album.

Paolo Fresu: Musicista, condivide ricordi della versatilità artistica di Faletti.

Giancarlo De Cataldo: Scrittore, co-autore del documentario, elogia la profondità e il talento narrativo di Faletti.

Antonio Ricci: Ideatore di Drive In, ricorda l’impatto comico di Faletti.

Nino Frassica: Collega in trasmissioni come Acqua calda, ne celebra l’umorismo.

Fausto Brizzi: Regista, sottolinea il ruolo iconico di Faletti in Notte prima degli esami.

Nicolas Vaporidis: Attore, ricorda la sua interpretazione memorabile nel film.

Massimo Cotto: Amico e giornalista scomparso di recente, presente con una delle sue ultime apparizioni, ne esalta la creatività.

Danilo Amerio, Enzo Iacchetti, Mauro Vaccaneo, Gigliola Cinquetti: Altri amici e colleghi che arricchiscono il racconto con aneddoti personali.

