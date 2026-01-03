Shrek terzo, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 3 gennaio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Shrek terzo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Shrek – Trama

Shrek terzo (titolo originale: Shrek the Third) è il terzo capitolo della celebre saga animata di DreamWorks, uscito nel 2007 . Dopo la morte di Re Harold, Shrek e Fiona si ritrovano a dover governare il regno di Molto Molto Lontano. L’orco però non si sente tagliato per fare il re e preferirebbe tornare alla sua tranquilla palude. Quando scopre che esiste un altro erede al trono, il giovane cugino di Fiona Arthur “Artie” Pendragon (un adolescente insicuro e bullizzato in un liceo medievale), parte con Ciuchino e il Gatto con gli Stivali per recuperarlo.

Nel frattempo Fiona, incinta di tre gemelli, rivela la notizia a Shrek, che va in crisi per la paternità imminente. Mentre sono via, il Principe Azzurro (furioso per essere stato sempre messo da parte) organizza un colpo di stato con l’aiuto di tutti i cattivi delle fiabe (Capitan Uncino, la Regina Cattiva, Raperonzolo traditrice, ecc.) e conquista il regno.

Shrek dovrà affrontare pirati, un mago un po’ fuori di testa (Merlino), un viaggio avventuroso e un grande spettacolo teatrale finale dove Azzurro vuole ucciderlo davanti a tutti. Alla fine, grazie anche alla crescita di Artie, i cattivi si redimono, il regno torna alla pace e Shrek diventa papà di tre adorabili piccoli orchetti. Una commedia divertente, con tanti riferimenti alle fiabe classiche (parodie di Re Artù, Biancaneve, Cenerentola e altre principesse).

Shrek – Cast

Mike Myers → Shrek

Eddie Murphy → Ciuchino (Donkey)

Cameron Diaz → Principessa Fiona

Antonio Banderas → Gatto con gli Stivali

Justin Timberlake → Arthur “Artie” Pendragon

Rupert Everett → Principe Azzurro (Prince Charming)

Eric Idle → Mago Merlino

Julie Andrews → Regina Lillian

John Cleese → Re Harold

Cast vocale italiano

Renato Cecchetto → Shrek

Selvaggia Quattrini → Fiona

Nanni Baldini → Ciuchino

Antonio Banderas → Gatto con gli Stivali (doppiato da sé anche in italiano!)

Flavio Aquilone → Arthur “Artie”

Francesco Prando → Principe Azzurro

Francesco Vairano → Mago Merlino

Maria Pia Di Meo → Regina Lillian

Giorgio Lopez → Re Harold