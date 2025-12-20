Shrek, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 20 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Shrek . Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Shrek – Trama

Shrek (2001) è il primo film della celebre saga animata DreamWorks, diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson. Shrek è un orco verde, burbero e solitario, che vive tranquillo nella sua palude. La sua pace viene disturbata quando Lord Farquaad, il perfido signore di Duloc, esilia tutte le creature delle fiabe (come Pinocchio, i Tre Porcellini e il Lupo Cattivo) nel suo territorio.

Per riottenere la sua palude, Shrek stringe un patto con Farquaad: dovrà salvare la principessa Fiona, rinchiusa in una torre sorvegliata da un drago, affinché il lord possa sposarla e diventare re. Accompagnato dal chiacchierone e irresistibile asino parlante Ciuchino, Shrek parte per l’avventura. Durante il viaggio, scopre che Fiona nasconde un segreto: di notte si trasforma in un’orchessa a causa di una maledizione.

Shrek – Cast

Shrek: Mike Myers

Ciuchino (Donkey): Eddie Murphy

Principessa Fiona: Cameron Diaz

Lord Farquaad: John Lithgow

Doppiatori italiani

Shrek: Renato Cecchetto

Ciuchino: Nanni Baldini

Principessa Fiona: Selvaggia Quattrini

Lord Farquaad: Oreste Rizzin

Pino Insegno (Specchio Magico)

Massimiliano Manfredi (Monsieur Hood)