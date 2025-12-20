Shrek, film su Italia 1: trama, attori e cast

Questa sera, sabato 20 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Shrek . Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.
Shrek – Trama
Shrek (2001) è il primo film della celebre saga animata DreamWorks, diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson. Shrek è un orco verde, burbero e solitario, che vive tranquillo nella sua palude. La sua pace viene disturbata quando Lord Farquaad, il perfido signore di Duloc, esilia tutte le creature delle fiabe (come Pinocchio, i Tre Porcellini e il Lupo Cattivo) nel suo territorio.
Per riottenere la sua palude, Shrek stringe un patto con Farquaad: dovrà salvare la principessa Fiona, rinchiusa in una torre sorvegliata da un drago, affinché il lord possa sposarla e diventare re. Accompagnato dal chiacchierone e irresistibile asino parlante Ciuchino, Shrek parte per l’avventura. Durante il viaggio, scopre che Fiona nasconde un segreto: di notte si trasforma in un’orchessa a causa di una maledizione.
Shrek – Cast
Shrek: Mike Myers
Ciuchino (Donkey): Eddie Murphy
Principessa Fiona: Cameron Diaz
Lord Farquaad: John Lithgow
Doppiatori italiani
Shrek: Renato Cecchetto
Ciuchino: Nanni Baldini
Principessa Fiona: Selvaggia Quattrini
Lord Farquaad: Oreste Rizzin
Pino Insegno (Specchio Magico)
Massimiliano Manfredi (Monsieur Hood)