Shrek 2, film su Italia 1: trama, attori e cast

Questa sera, sabato 27 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Shrek 2. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Shrek – Trama

Shrek 2 è il secondo film della celebre saga animata DreamWorks, diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson. Shrek e Fiona, freschi sposi, tornano dalla luna di miele e ricevono un invito ufficiale dai genitori di lei, re Harold e regina Lillian, per un ballo di gala nel regno di Molto Molto Lontano (Far Far Away). Shrek è titubante: sa che il suo aspetto da orco verde non sarà ben accolto dai suoceri, abituati a un genero “principe azzurro”, ma decide di accettare.

Inizia così un viaggio esilarante con l’immancabile Ciuchino, tra tensioni familiari, complotti, una perfida Fata Madrina, il pomposo Principe Azzurro e l’arrivo di un nuovo alleato: il leggendario Gatto con gli Stivali!

Tra trasformazioni magiche, inseguimenti, balli epici e gag irresistibili, Shrek dovrà dimostrare che l’amore vero non ha bisogno di apparenze perfette.

Shrek – Cast

Shrek → Mike Myers (originale) / Renato Cecchetto (italiano)

Ciuchino (Donkey) → Eddie Murphy / Nanni Baldini

Principessa Fiona → Cameron Diaz / Selvaggia Quattrini

Gatto con gli Stivali (Puss in Boots) → Antonio Banderas / Massimo Rossi

Re Harold → John Cleese / Giorgio Lopez

Regina Lillian → Julie Andrews / Maria Pia Di Meo

Fata Madrina → Jennifer Saunders / Franca D’Amato

Principe Azzurro → Rupert Everett / Francesco Prando

Specchio Magico → Chris Miller / Pino Insegno