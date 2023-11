Shooter, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, martedì 14 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Shooter. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Shooter – Trama

Il film “Shooter” del 2007 è un thriller d’azione diretto da Antoine Fuqua e basato sul romanzo “Point of Impact” di Stephen Hunter. La trama segue Bob Lee Swagger, un ex cecchino dei Marines interpretato da Mark Wahlberg.

Bob Lee Swagger si ritira in esilio dopo essere stato coinvolto in un tentato assassinio in Etiopia. Tuttavia, viene reclutato dall’ex comandante Isaac Johnson (interpretato da Danny Glover) per prevenire un presunto attentato contro il presidente degli Stati Uniti. Swagger accetta l’incarico, ma ben presto scopre di essere stato ingannato. Viene incastrato per un omicidio che non ha commesso e diventa un fuggitivo.

Mentre è in fuga, Swagger cerca di sgomberare il suo nome e scopre una cospirazione più ampia dietro l’attentato. Lungo il cammino, forma alleanze con personaggi come l’agente dell’FBI Nick Memphis (interpretato da Michael Peña) e la vedova di un suo ex compagno di squadra, interpretata da Kate Mara. Swagger si impegna in una missione per smascherare i veri responsabili e riabilitare il suo nome.

Shooter – Cast

Il cast principale include:

Mark Wahlberg – Bob Lee Swagger

Michael Peña – Agente dell’FBI Nick Memphis

Danny Glover – Colonnello Isaac Johnson

Kate Mara – Sarah Fenn (vedova di un compagno di squadra di Swagger)

Elias Koteas – Jack Payne (uno dei cospiratori)