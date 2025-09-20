Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 20 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Shazam! Furia degli Dei. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Shazam! Furia degli Dei – Trama

Billy Batson, un adolescente che si trasforma nel supereroe Shazam pronunciando la parola magica, ha condiviso i suoi poteri divini con i fratelli adottivi Freddy, Mary, Eugene, Pedro e Darla. Insieme, formano la “Shazamiglia”, un gruppo di supereroi adolescenti che vivono a Filadelfia sotto la tutela dei coniugi Victor e Rosa Vasquez. Mentre imparano a bilanciare la vita scolastica con le missioni eroiche – tra salvataggi spettacolari come quello sul ponte Benjamin Franklin –, il gruppo affronta le Figlie di Atlante: le dee Hespera, Kalypso e Anthea, sorelle vendicative che vogliono recuperare la magia rubata sulla Terra.

Rubata una mela d’oro dal seme dell’Albero della Vita, le dee seminano caos per riportare in vita il padre Atlante e distruggere l’umanità. Billy e i suoi fratelli devono unire le forze, affrontare divisioni interne e un nemico potente per salvare il mondo, in un mix di umorismo, battaglie epiche e crescita personale.Attori e castIl film vanta un cast corale che bilancia star consolidate e talenti emergenti, con Zachary Levi che porta energia comica al ruolo del titolo.

Shazam! Furia degli Dei – Cast

Zachary Levi

Shazam (alter ego adulto di Billy Batson)

Asher Angel

Billy Batson (adolescente)

Jack Dylan Grazer

Freddy Freeman (adolescente)

Adam Brody

Super Hero Freddy (versione adulta)

Ross Butler

Super Hero Eugene (versione adulta)

Meagan Good

Super Hero Darla (versione adulta)

Grace Fulton

Mary Bromfield (adolescente) / Mary supereroe

Ian Chen

Eugene Choi (adolescente)

Jovan Armand

Pedro Peña (adolescente)

D.J. Cotrona

Pedro supereroe (versione adulta)

Helen Mirren

Hespera (dea vendicativa)

Lucy Liu

Kalypso (dea antagonista)

Rachel Zegler

Anthea (dea, sorella di Hespera)

Djimon Hounsou

Il Mago (mentore)

Marta Milans

Rosa Vasquez (madre adottiva)

Cooper Andrews

Victor Vasquez (padre adottivo)

