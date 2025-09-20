Shazam! Furia degli Dei, film su Italia1: trama, attori e cast
Questa sera, sabato 20 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Shazam! Furia degli Dei. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.
Shazam! Furia degli Dei – Trama
Billy Batson, un adolescente che si trasforma nel supereroe Shazam pronunciando la parola magica, ha condiviso i suoi poteri divini con i fratelli adottivi Freddy, Mary, Eugene, Pedro e Darla. Insieme, formano la “Shazamiglia”, un gruppo di supereroi adolescenti che vivono a Filadelfia sotto la tutela dei coniugi Victor e Rosa Vasquez. Mentre imparano a bilanciare la vita scolastica con le missioni eroiche – tra salvataggi spettacolari come quello sul ponte Benjamin Franklin –, il gruppo affronta le Figlie di Atlante: le dee Hespera, Kalypso e Anthea, sorelle vendicative che vogliono recuperare la magia rubata sulla Terra.
Rubata una mela d’oro dal seme dell’Albero della Vita, le dee seminano caos per riportare in vita il padre Atlante e distruggere l’umanità. Billy e i suoi fratelli devono unire le forze, affrontare divisioni interne e un nemico potente per salvare il mondo, in un mix di umorismo, battaglie epiche e crescita personale.Attori e castIl film vanta un cast corale che bilancia star consolidate e talenti emergenti, con Zachary Levi che porta energia comica al ruolo del titolo.
Shazam! Furia degli Dei – Cast
Zachary Levi
Shazam (alter ego adulto di Billy Batson)
Asher Angel
Billy Batson (adolescente)
Jack Dylan Grazer
Freddy Freeman (adolescente)
Adam Brody
Super Hero Freddy (versione adulta)
Ross Butler
Super Hero Eugene (versione adulta)
Meagan Good
Super Hero Darla (versione adulta)
Grace Fulton
Mary Bromfield (adolescente) / Mary supereroe
Ian Chen
Eugene Choi (adolescente)
Jovan Armand
Pedro Peña (adolescente)
D.J. Cotrona
Pedro supereroe (versione adulta)
Helen Mirren
Hespera (dea vendicativa)
Lucy Liu
Kalypso (dea antagonista)
Rachel Zegler
Anthea (dea, sorella di Hespera)
Djimon Hounsou
Il Mago (mentore)
Marta Milans
Rosa Vasquez (madre adottiva)
Cooper Andrews
Victor Vasquez (padre adottivo)