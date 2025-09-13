Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 13 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Shazam!. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Shazam! – Trama

“Shazam!” è un film di supereroi del 2019 diretto da David F. Sandberg, prodotto da New Line Cinema e DC Films, settimo capitolo del DC Extended Universe (DCEU). Il film è un origin story leggera e ironica, pensata per un pubblico familiare e giovane, che mescola azione, commedia e fantasy con un tono giocoso e autoironico. La storia segue Billy Batson, un quattordicenne orfano e ribelle di Philadelphia (interpretato da Asher Angel), che vive in una casa famiglia e passa il tempo a cercare la madre biologica che lo ha abbandonato anni prima, mentre evade dalle autorità e affronta bulli.

Durante una fuga in metropolitana, Billy viene magicamente trasportato alla Roccia dell’Eternità, un tempio mistico in un’altra dimensione, dove incontra l’antico Mago Shazam (Djimon Hounsou), l’ultimo dei Sette Maghi, che ha cercato per secoli un campione “puro di cuore” per combattere il male. Il Mago concede a Billy i poteri degli dèi antichi (forza di Sansone, saggezza di Salomone, ecc.), permettendogli di trasformarsi in un supereroe adulto (Zachary Levi) pronunciando la parola “Shazam!”. Billy, ancora un ragazzino mentalmente, usa i suoi nuovi poteri in modo immaturo e divertente – testando il volo, la visione a raggi X o saltando lezioni – con l’aiuto del suo nuovo amico Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer), un ragazzo con disabilità che diventa il suo confidente e “esperto” di supereroi.

Tuttavia, i poteri attirano l’attenzione del dottor Thaddeus Sivana (Mark Strong), un ex bambino prodigio respinto dal Mago in gioventù, che ha liberato i Sette Peccati Capitali (manifestazioni demoniache) e li ha imprigionati nei suoi occhi per ottenere vendetta e potere assoluto. Sivana semina il caos in città, rapendo la famiglia adottiva di Billy, e costringe il giovane eroe a maturare rapidamente per sconfiggere il villain e i suoi mostri demoniaci. Il film esplora temi di famiglia scelta, crescita personale e responsabilità, con un ritmo vivace, umorismo slapstick e scene d’azione spettacolari, culminando in una battaglia epica che bilancia divertimento e dramma. La colonna sonora include un mix di pop e orchestre epiche, e il film ha incassato oltre 366 milioni di dollari worldwide, con un sequel uscito nel 2023.Attori e CastIl cast è internazionale, con un mix di giovani talenti e nomi consolidati del cinema supereroistico, che portano freschezza e comicità al DCEU.

Shazam! – Cast

Zachary Levi nel ruolo di Billy Batson / Shazam (il supereroe adulto, un trentenne nel corpo di un dio ma con la mente di un teenager, in una performance giocosa e carismatica che gli è valso un MTV Movie Award).

Asher Angel nel ruolo di Billy Batson (il quattordicenne protagonista, orfano ribelle e alla ricerca delle sue origini).

Mark Strong nel ruolo del dottor Thaddeus Sivana (il villain ossessivo e vendicativo, un uomo d’affari spietato con poteri demoniaci).

Jack Dylan Grazer nel ruolo di Freddy Freeman (il migliore amico di Billy, un appassionato di fumetti con distrofia muscolare, che aiuta a testare i poteri).

Djimon Hounsou nel ruolo del Mago Shazam (l’antico stregone che conferisce i poteri, figura mistica e saggia).

Grace Fulton nel ruolo di Mary Bromfield (la sorella adottiva intelligente e studiosa di Billy).

Faithe Herman nel ruolo di Darla Dudley (la sorellina adottiva vivace e affettuosa).

Ian Chen nel ruolo di Eugene Choi (il fratello adottivo timido e tech-savvy).

Jovan Armand nel ruolo di Pedro Peña (il fratello adottivo introverso).

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram