Questa sera, martedì 16 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Shark – Il primo squalo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Shark – Il primo squalo – Trama

“Shark – Il primo squalo” (titolo originale: “The Meg”) è un film di azione e fantascienza del 2018 diretto da Jon Turteltaub, adattamento del romanzo “Meg” di Steve Alten. La storia segue Jonas Taylor (Jason Statham), un esperto subacqueo e soccorritore marino, che cinque anni prima è stato accusato di aver abbandonato la sua squadra durante una missione nelle profondità oceaniche, a causa di un attacco da parte di una creatura gigantesca che lui identifica come un megalodonte, uno squalo preistorico ritenuto estinto da milioni di anni.

Taylor viene reclutato dal centro di ricerca sottomarino Mana One, guidato dal miliardario Jack Morris (Rainn Wilson), per salvare un sommergibile intrappolato nella Fossa delle Marianne, a oltre 11.000 metri di profondità. L’equipaggio del sommergibile, tra cui la biologa Suyin (Li Bingbing), ha perforato accidentalmente il termoclino (uno strato termico che separa le acque calde superficiali da quelle fredde e profonde), risvegliando il megalodonte.

Durante la missione di salvataggio, Taylor affronta non solo lo squalo gigante, lungo circa 23 metri, ma anche pericoli come un calamaro colossale. Una volta emerso in superficie, il predatore minaccia una spiaggia affollata in Cina, scatenando una caccia all’uomo (e allo squalo) che coinvolge l’intero team, inclusa la figlia di Suyin, Meiying, e il collega Samuels (Cliff Curtis).

Shark – Il primo squalo – Cast

Jason Statham nel ruolo di Jonas Taylor, il subacqueo protagonista.

Li Bingbing nel ruolo di Suyin Zhang, biologa marina e madre single.

Rainn Wilson nel ruolo di Jack Morris, il finanziatore eccentrico del progetto.

Cliff Curtis nel ruolo di James “Jaxx” Samuels, medico e membro dell’equipaggio.

Winston Chao nel ruolo di Dr. Minway Zhang, padre di Suyin e scienziato.

Shuya Sophia Cai nel ruolo di Meiying, la figlia di Suyin.

Ruby Rose nel ruolo di Lori, ex moglie di Taylor e membro del team.

Robert Taylor nel ruolo di Heller, comandante navale.

Ólafur Darri Ólafsson nel ruolo di The Wall, ingegnere.

Page Kennedy nel ruolo di “DJ” Shannon, tecnico informatico.

