Sette Giorni, su Rete 4 il nuovo approfondimento del sabato sera

Rete 4 non si ferma con l’informazione, ma rilancia con un nuovo programma in prima serata che va ad occupare il sabato. Sette Giorni, in onda dal 22 aprile 2023, è un programma a cura di VideoNews che riassume i fatti della settimana e gli argomenti trattati dagli altri programmi della rete, facendo il punto della situazione sui temi più attuali.

In studio, a condurre, troviamo Elena Tambini, giovane giornalista già conduttrice del Diario del Giorno del Tg4, ma anche di Pressing, data la sua esperienza passata con arbitro della FIGC. A lei il compito di guidare il pubblico e gli ospiti lungo i temi delle puntate.

Sette Giorni analizzerà i temi della settimana al centro dell’attenzione mediatica che hanno diviso l’opinione pubblica. Dalla politica alla cronaca, il programma ripercorrerà, in compagnia di ospiti e opinionisti, i fatti che sono stati trattati nei programmi di approfondimento giornalistico di Mediaset, leggendoli con chiave critica e di sintesi.

In onda in diretta dal Centro di Produzione di Cologno Monzese (Milano), dove vengono realizzati tutti i programmi di prima serata della rete, la regia di Sette Giorni è di Dario Calleri.

Una doppia sfida per Rete 4: da una parte proporre un talk che sappia diversificarsi rispetto agli altri di Rete 4 ed in generale di tutta la tv generalista. Dall’altra riuscire a proporre in una serata solitamente nota per lo svago e l’intrattenimento come quella del sabato un programma a basso costo ed orientato all’informazione.