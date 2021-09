Serie tv, un trend sempre più importante che influenza la società moderna

Chi si ferma un attimo a pensare il pazzesco successo che stanno avendo le serie tv nella nostra quotidianità, rimane senz’altro impressionato dal percorso che tutti questi contenuti stanno facendo registrare da qualche anno a questa parte.

L’incremento impressionante, come messo in evidenza sul blog del casinò online Betway, dell’uso dello streaming e del web, con la possibilità di accedere molto facilmente da dispositivi mobili, ha senz’altro favorito questo trend e l’ha spinto a crescere sempre di più. Il 2020, per colpa della pandemia, è stato un anno che ha portato a svariate rivoluzioni, anche a livello culturale e nei rapporti con le altre persone, ma sicuramente ha inciso anche sul modo in cui ci si intrattiene nella vita di tutti i giorni.

Sul blog L’insider viene citata un’analisi che è stata portata a termine da parte della Conviva, ovvero quel portale che si occupa di effettuare ricerche in relazione allo streaming musicale, ci sono dei dati impressionanti di cui non si può non tener conto. Ad esempio, il tempo d’uso dello streaming ha fatto un balzo in avanti addirittura del 63% in confronto a quanto avveniva nel 2019. Insomma, è impossibile negarlo, dato che è evidente un po’ agli occhi di tutti: le persone trascorrono molto più di tempo di fronte a pc e televisore per godersi dei contenuti in streaming.

La regina degli Scacchi e quanto ha inciso nella vita di tutti i giorni

Tra le serie tv che hanno fatto registrare il maggior successo, troviamo senza ombra di dubbio Anya Taylor-Joy, in cui è protagonista Beth Harmon, ovvero una ragazza che ha mille problemi, ma che riesce a proteggere il suo grande talento nel gioco degli scacchi. Protagonista di una storia incredibile nel corso degli anni Cinquanta, Beth diventa un fenomeno degli scacchi fino ad arrivare in lizza per la vittoria del titolo mondiale, in un campionato completamente dominato dallo strapotere dei russi.

In che modo ha condizionato il pubblico questa serie tv? Bene, pensate solo che, nel giro di 28 giorni, La Regina degli Scacchi è diventata la serie più vista in tutta la storia di Netflix ed è stata riprodotta addirittura in 62 milioni di domicili in ogni angolo del mondo. Pensate che sia finita qui? Allora vi sbagliate di grosso.

Le ricerche sul web che riguardano la parola chiave “scacchi” hanno fatto registrare un balzo verso l’alto pari all’88%. Non solo, dal momento che anche la ricerca di altre parole chiave che sono legate alla serie piuttosto che al gioco degli scacchi è aumentata in misura impressionante. Qualche esempio? La ricerca della keyword “mossa di scacchi” ha prodotto un aumento del 150%, mentre la mossa “siciliana” ha fatto registrare un aumento del 300% nelle ricerche sul web.

L’esempio di Emily a Parigi, un’altra serie tv di grande successo

Quanto detto in riferimento a “La Regina degli scacchi” non è certo un esempio isolato, ma anzi sono diverse le testimonianze di serie tv che hanno completamente rivoluzionato e influenzato anche diversi aspetti della quotidianità.

Ad esempio, per quanto riguarda la serie tv “Emily a Parigi”, il grande successo deriva non solo dalla forma leggera e scanzonata con cui sono stati proposti i vari episodi, ma anche dal fatto che viene riproposta una visione di Parigi decisamente romantica e apprezzabile. Una giovane dirigente di marketing che viene chiamata per svolgere quello che si può definire come il lavoro dei suoi sogni in quel di Parigi. Ebbene, questa serie tv, come si può notare da varie ricerche svolte sull’argomento, ha condizionato in maniera diretta il campo della moda, quello del turismo e pure il consumo di determinati capi d’abbigliamento.