Sei sorelle, quante puntate sono e quando finisce?

Il pubblico di Raiuno orfano -ma solo per l’estate- de Il Paradiso delle Signore ha finalmente una serie che possa tenergli compagnia durante i mesi estivi: da lunedì 30 maggio 2022 va infatti in onda Sei sorelle, nuova soap spagnola che occupa la fascia pomeridiana che in inverno è a vantaggio della soap italiana.

Ma da quante puntate è composto Sei sorelle? In tutto, gli episodi della soap sono 489: è andata infatti in onda dall’aprile 2015 all’aprile 2017, con appuntamenti quotidiani, su La 1 (la tv pubblica spagnola). Ogni episodio ha una durata di circa cinquanta minuti: il formato è quindi lo stesso della versione daily de Il Paradiso delle Signore.

Quando finisce Sei sorelle? Difficile dirlo: molto lo decideranno gli ascolti tv, ma è probabile che Raiuno voglia tenere questa soap per i mesi estivi, creando un’alternanza con Il Paradiso delle Signore. Se il pubblico la gradirà, potrebbe quindi diventare un appuntamento fisso dei pomeriggi estivi di Raiuno.

Sei sorelle, la trama

La soap è ambientata a Madrid tra il 1913 ed il 1917. Protagoniste sono le sei sorelle Silva: Adela (Celia Freijeiro), Blanca (Mariona Tena), Diana (Marta Larralde), Francisca (María Castro), Celia (Candela Serrat) ed Elisa (Carla Díaz).

La loro vita agiata e senza pensieri cambia quando loro padre, don Fernando (Emilio Gutiérrez Caba), muore. Le sei sorelle devono così prendere in mano l’azienda tessile del padre per non perdere lo status che vantano all’interno dell’alta borghesia spagnola.

Nel farlo, non solo si devono rimboccare le maniche, ma devono anche farsi strada in un mondo estremamente maschilista che tiene poco in considerazione l’opinione ed i diritti delle donne. Le sorelle Silva cresceranno e scopriranno così nuovi lati di sé.