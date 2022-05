Sei sorelle su Rai 1, orari e come vederlo su RaiPlay

Da lunedì 30 maggio 2022 su Raiuno va in onda Sei sorelle, una nuova soap opera spagnola in realtà andata in onda in patria per due anni, dal 2015 al 2017. Sono passati cinque anni, quindi, dalla sua conclusione al suo debutto in Italia.

Da noi, infatti, questa soap è una prima tv, ed è stato il primo canale Rai ad accaparrarsene i diritti: l’obiettivo di Raiuno è quello di avere un altro racconto a lunga serialità che possa tenere compagnia al pubblico durante i mesi in cui la sua produzione, ovvero Il Paradiso delle Signore, non è in onda. Una sorta di staffetta tra soap, per fare contento il pubblico appassionato di questo genere.

Ma quali sono gli orari di messa in onda di Sei sorelle? Sono praticamente gli stessi de Il Paradiso delle Signore: la soap spagnola va infatti in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15:55 alle 16:45, per circa cinquanta minuti. Lo spazio occupato è proprio lo stesso della soap italiana, di cui Sei sorelle prende il posto nei mesi estivi.

Ma è possibile vedere Sei sorelle su RaiPlay? Assolutamente sì: la serie, oltre che durante la messa in onda televisiva su Raiuno, è disponibile anche in streaming. Inoltre, è possibile recuperare gli episodi già andati in onda andato sulla pagina ufficiale della soap, dove si trovano tutte le puntate trasmesse in tv.