Sei Nazioni 2020 in tv: oggi Galles-Italia su DMax

Anche quest’anno è DMax, il canale 52 del digitale terrestre, a seguire il Torneo 6 Nazioni di rugby, che vede coinvolta anche l’Italia, allenata dal nuovo Ct Franco Smith. Il primo turno è previsto per oggi, 1° febbraio 2020, con Galles-Italia, che si giocherà alle 15:00, ed Irlanda-Scozia (inizio alle 17:45). Il 2 febbraio, alle 15:45, sarà invece la volta di Francia-Inghilterra. Le partite si possono vedere sia in tv che in streaming sul sito ufficiale di DMax.

Confermati i professionisti di sempre che da sette anni seguono e raccontano il rugby su Dmax: gli assi storici Antonio Raimondi e Vittorio Munari, ad aprire i collegamenti direttamente dagli stadi e curare telecronache e commenti tecnici, e la coppia di esperti Daniele Piervincenzi e Paul Griffen che quest’anno sono protagonisti del nuovo format “Rugby Social Club-Fuori classifica!”, il “dietro le quinte” sulle squadre, le tifoserie, le rispettive rivalità e tradizioni, che traghetta lo spettatore da una partita all’altra nelle giornate di gara doppia.

Spazio anche al Sei Nazioni Femminile grazie al canale Eurosport che trasmette tutti i match dell’Italdonne: domenica 2 febbraio alle 13:50 c’è Galles-Italia, tutti gli altri match in rosa in streaming su Eurosport Player.