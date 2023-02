Sei donne – Il mistero di Leila, quante puntate sono?

Il giorno dopo il finale di Fiori sopra l’Inferno, Raiuno propone un nuovo giallo con un nuovo mistero da risolvere. Sei donne – Il mistero di Leila, in onda da martedì 28 febbraio 2023, racconta infatti della scomparsa di una ragazza, che diventa l’ossessione della protagonista, un Pubblico Ministero con un passato doloroso alle spalle.

Ma da quante puntate è composto Sei donne – Il mistero di Leila? In tutto, le puntate della serie tv sono sei, ciascuna della durata di 50 minuti circa. Raiuno li manda in onda al ritmo di due per volta, per un totale di tre settimane ed altrettante prime serate. Il finale di serie va quindi in onda il 14 marzo.

Sei donne – Il mistero di Leila, la trama

Il Pubblico Ministero di Taranto Anna Conti (Maya Sansa), stimata e autorevole professionista, ha un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio con Roberto (Pier Giorgio Bellocchio), che la rende dura nei rapporti interpersonali, soprattutto con il nuovo ispettore Emanuele (Alessio Vassallo), appena arrivato in Procura.

Trovando nella sparizione di Leila (Silvia Dina Pacente) delle analogie con il suo passato, Anna si butta senza tregua nella risoluzione del caso, inizialmente sottovalutato dalla Procura come un semplice allontanamento volontario, ma sul quale sembrano aleggiare bugie, incongruenze e testimonianze poco convincenti.

Intorno al “mistero di Leila” ruotano le altre donne della serie: Michela (Ivana Lotito), la zia materna, chirurgo ortopedico, Alessia (Denise Tantucci), l’allenatrice di atletica, Aysha (Cristina Parku), la migliore amica di Leila e Viola (Isabella Ferrari), la vicina di casa.

Nulla è scontato e prevedibile in questo intreccio noir che si dipana, puntata dopo puntata, offrendo allo spettatore indizi, conferme, confessioni, inaspettati risvolti e giochi di ruolo capaci di condurlo, senza rassicurazioni né retorica, alla verità.