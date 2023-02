Sei donne – Il mistero di Leila, il cast

Un cast prevalentemente al femminile, quello di Sei donne – Il mistero di Leila, la nuova fiction di Raiuno scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, sceneggiatori che hanno dato il via anni prima ad una collana di fiction dedicate alle sfaccettature dell’universo femminile.

Alla guida c’è Maya Sansa, affiancata da numerose altre attrici che hanno già preso parte ad altre fiction di successo, come Isabella Ferrari, Ivana Lotito e Denise Tantucci. Ovviamente, ci sono anche degli interpreti maschili, tra cui Alessio Vassallo, noto per aver preso parte ad Il giovane Montalbano, e Maurizio Lastrico, nel cast di Don Matteo e Call My Agent-Italia. Una curiosità: Lastrico e Sansa hanno già lavorato insieme, in Tutto Può Succedere, dove interpretavano una coppia separata.

Il cast di Sei donne – Il mistero di Leila

Maya Sansa è Anna Conti: Pm di Taranto ossessionata dal caso di Leila (Silvia Dina Pacente), la ragazza scomparsa con il patrigno;

Alessio Vassallo è Emanuele Liotta: Ispettore appena giunto a Taranto e che inizialmente si scontra con il metodo di lavoro e l’atteggiamento di Anna, ma successivamente ne diventerà il fedele braccio destro;

Silvia Dina Pacente è Leila Mantoni: la ragazza che scompare ad inizio serie e su cui indaga Anna;

Maurizio Lastrico è Gregorio Mantoni: patrigno di Leila, accusato di aver rapito la figlia;

Isabella Ferrari è Viola: vicina di casa di Leila, che sembra sapere più di quanto dice;

Ivana Lotito è Michela: zia materna di Leila, con cui aveva litigato poco prima di sparire;

Denise Tantucci è Alessia: allenatrice di Leila, che pratica atletica leggera e che con la ragazza scomparsa ha un rapporto speciale;

Cristina Parku è Aysha: migliore amica di Leila;

Gianfelice Imparato è Marcello Trifoni: superiore di Leila in Procura;

Pier Giorgio Bellocchio è Roberto: marito di Anna, che va a vivere con la sua nuova compagna, rigettando la protagonista nel tunnel dell’alcol;

Filippo Marsili è Tiziano: figlio di Anna e Roberto, che studia a New York ma che torna in Italia dopo essere stato espulso;

Simone Borrelli è Enrico: fidanzato di Alessia;

Giulia Fiume è Giulia Mantovi: madre di Leila e moglie di Gregorio;

Alessio Del Mastro è Francesco;

Francesca Fioretti è Chiara;

Anna Terio è Benedetta;

Lucia Nigri è Gloria;

Renata Di Leone è la madre di Aysha;

Giusy Frallonardo è la professoressa Vinti;

Fausto Maria Sciarappa è Lorenzo, marito di Viola.