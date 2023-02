Sei donne – Il mistero di Leila, dov’è stato girato?

Non è causale la scelta della location di Sei donne – Il mistero di Leila, la nuova fiction in onda su Raiuno a partire da martedì 28 febbraio 2023. La serie, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, inizialmente non aveva una collocazione geografica ben definita, ma è stato il regista Vincenzo Marra a decidere di ambientare la storia vicino al mare.

Ma dov’è stato girato Sei donne – Il mistero di Leila? La fiction ha come location principale la città di Taranto, ma la troupe si è trovata a girare anche a Statte, S. Giorgio Ionico, Polignano a Mare, Monopoli e Torre Canne, il tutto con la collaborazione dell’Apulia Film Commission, che ha affiancato nella produzione IBC Movie e Rai Fiction.

Le riprese sono durate per tutta l’estate 2022, dal 27 giugno al 24 settembre. E, a giudicare dalle immagini della serie, la scelta di un’ambientazione marittima è stata ben motivata. A spiegare la scelta di una città di mare è stato proprio lo stesso Marra:

“Ho proposto e ottenuto di ambientare la storia in un caldo luogo di mare. Dalla prima lettura dei copioni, anche se non era prevista, ho sentito dentro di me che la presenza del mare, avrebbe offerto moltissimo all’anima del progetto”.

Sei donne – Il mistero di Leila racconta le indagini della Pm Anna Conti (Maya Sansa), ossessionata dal caso della scomparsa della giovane Leila Mantoni (Silvia Dina Pacente), fuggita insieme al patrigno Gregorio (Maurizio Lastrico).

Durante le indagini, Anna e l’Ispettore Emanuele Liotta (Alessio Vassallo) incontrano altre donne, ciascuna con una storia da raccontare: Michela (Ivana Lotito), la zia materna, chirurgo ortopedico, Alessia (Denise Tantucci), l’allenatrice di atletica, Aysha (Cristina Parku), la migliore amica di Leila e Viola (Isabella Ferrari), la vicina di casa.