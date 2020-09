Seat Music Awards 2020, cantanti e scaletta 2 settembre

Un’edizione speciale per i Music Awards 2020, in onda su Raiuno mercoledì 2 e sabato 5 settembre 2020: in un anno in cui tutti siamo stati colpiti dagli eventi che conosciamo, l’evento che solitamente premia gli artisti più di successo dell’anno si trasforma e da “premi della musica” diventa “premi dalla musica”.

Gli artisti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona, infatti, non riceveranno premi, ma regaleranno la loro presenza in forma di sostegno a tutti gli artisti e lavoratori dello spettacolo, con la speranza che possano ripartire con tutta la forza di sempre.

I Seat Music Awards 2020, però, manterranno intatto il loro format: alla conduzione rivedremo Carlo Conti e Vanessa Incontrada e la location, come detto, sarà l’Arena di Verona. Per la prima volta, però, il palco sarà al centro, dando la possibilità al pubblico, posizionato nel rispetto delle norme anti-Covid, di godere appieno delle esibizioni degli artisti.

Seat Music Awards 2020, cantanti 2 settembre

Ma chi si esibirà nella puntata in onda il 2 settembre 2020? La serata, che sarà trasmessa dalle 20:35, sarà ricca di artisti: vedremo, infatti Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Elisa, Emma, Tiziano Ferro in collegamento da Los Angeles, Ligabue, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Zucchero ed Amadeus, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e Ficarra e Picone.

La serata servirà anche a ricordare che fino al 21 settembre sarà attivo il numero solidale 45588 che, insieme all’incasso della vendita dei biglietti, al netto dei costi, andranno a costituire un aiuto concreto. Il ricavato complessivo, infatti, andrà a confluire nel fondo “Covid 19-Sosteniamo la musica” di Music Innovation Hub, con il supporto di Spotify e promosso da Fimi–Federazione Industria Musicale Italiana, a fianco della filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi globale.

I Seat Music Awards 2020 danno il via alla settimana “Da Verona accendiamo la musica”: un progetto artistico e sociale di ampio respiro lanciato da Music Innovation Hub Spa – Impresa Sociale (MIH), organizzato e prodotto da Friends&Partners, Live Nation e Vivo Concerti, in collaborazione con Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi e con i contributi di Vertigo e Magellano.

Seat Music Awards 2020, streaming

E’ possibile vedere i Seat Music Awards 2020 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potranno vedere su Guida Tv/Replay.