Seat Music Awards 2020, cantanti e scaletta 5 settembre

Secondo ed ultimo appuntamento, questa sera, 5 settembre, per i Music Awards 2020, in onda su Raiuno: in un anno in cui tutti siamo stati colpiti dagli eventi che conosciamo, l’evento che solitamente premia gli artisti più di successo dell’anno si trasforma e da “premi della musica” diventa “premi dalla musica”.

Gli artisti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona, infatti, non riceveranno premi, ma regaleranno la loro presenza in forma di sostegno a tutti gli artisti e lavoratori dello spettacolo, con la speranza che possano ripartire con tutta la forza di sempre.

I Seat Music Awards 2020, però, manterranno intatto il loro format: alla conduzione rivedremo Carlo Conti e Vanessa Incontrada e la location, come detto, sarà l’Arena di Verona. Per la prima volta, però, il palco sarà al centro, dando la possibilità al pubblico, posizionato nel rispetto delle norme anti-Covid, di godere appieno delle esibizioni degli artisti.

Seat Music Awards 2020, cantanti 5 settembre

Ma chi si esibirà nella puntata in onda il 5 settembre 2020? La serata, che sarà trasmessa dalle 20:35, sarà ricca di artisti: vedremo, infatti Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Baby K, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Fred De Palma, Diodato, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Mika e Michele Bravi, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, The Kolors ed Enrico Brignano.

La serata servirà anche a ricordare che fino al 21 settembre sarà attivo il numero solidale 45588 che, insieme all’incasso della vendita dei biglietti, al netto dei costi, andranno a costituire un aiuto concreto. Il ricavato complessivo, infatti, andrà a confluire nel fondo “Covid 19-Sosteniamo la musica” di Music Innovation Hub, con il supporto di Spotify e promosso da Fimi–Federazione Industria Musicale Italiana, a fianco della filiera musicale italiana con lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore in questo momento di crisi globale.

I Seat Music Awards 2020 fanno parte della settimana “Da Verona accendiamo la musica”: un progetto artistico e sociale di ampio respiro lanciato da Music Innovation Hub Spa – Impresa Sociale (MIH), organizzato e prodotto da Friends&Partners, Live Nation e Vivo Concerti, in collaborazione con Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi e con i contributi di Vertigo e Magellano.

Seat Music Awards 2020, streaming

E’ possibile vedere i Seat Music Awards 2020 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potranno vedere su Guida Tv/Replay.