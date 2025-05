Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 21 maggio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Se scappi ti sposo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Se scappi ti sposo – Trama

Se scappi, ti sposo è una commedia romantica del 1999, diretta da Garry Marshall.

Maggie Carpenter (Julia Roberts), una giovane donna di Hale, Maryland, è nota per aver abbandonato tre futuri sposi all’altare, guadagnandosi il soprannome di “sposa in fuga”. Il giornalista newyorkese Ike Graham (Richard Gere), in cerca di uno scoop, scrive un articolo su di lei basandosi sul racconto del terzo quasi-marito, ma l’articolo contiene inesattezze. Maggie, infuriata, fa licenziare Ike, che decide di recarsi a Hale per indagare direttamente su di lei e riscattarsi.

Mentre Maggie si prepara al suo quarto matrimonio con Bob (Christopher Meloni), Ike la segue, scoprendo una donna complessa e insicura. Tra i due nasce un’attrazione, ma Maggie, colta dal panico, scappa anche dal matrimonio con Ike. Dopo un periodo di riflessione, Maggie affronta le sue paure, si presenta a New York da Ike e gli propone di sposarla. I due si sposano con una cerimonia intima in campagna.

Se scappi ti sposo – Cast

Julia Roberts: Maggie Carpenter

Richard Gere: Ike Graham

Joan Cusack: Peggy Flemming, amica di Maggie

Héctor Elizondo: Fisher, amico di Ike

Rita Wilson: Ellie, ex-moglie di Ike e caporedattrice

Paul Dooley: Walter Carpenter, padre di Maggie

Christopher Meloni: Bob Kelly, quarto fidanzato di Maggie

Laurie Metcalf: Mrs. Trout

Jane Morris: Mrs. Pressman

Donal Logue: Prete Brian, uno dei precedenti fidanzati di Maggie

