Se fossi te, miniserie su Rai1: trama, cast, dov’è stato girata e quante puntate sono

Se fossi te è la miniserie natalizia di Rai 1 in onda in prima visione domenica 28 dicembre 2025 su Raiuno. Si tratta di una commedia romantica leggera e divertente con un tocco di riflessione sociale. Quante puntate: sono due gli appuntamenti con la fiction: oggi e domani sera.

Se fossi te, la trama

È una favola contemporanea ambientata sotto le luci del Natale, che ruota attorno allo scambio di corpi tra due persone di mondi completamente diversi. Massimo Mancuso (Marco Bocci) è un operaio instancabile, di origini calabresi, padre di famiglia, che lavora turni massacranti in una fabbrica di panettoni nel Nord Italia. Valentina Sangiorgi (Laura Chiatti) è invece la figlia del proprietario dell’azienda, una dirigente elegante, ambiziosa e immersa nel lavoro, lontana anni luce dalla vita quotidiana e familiare di Massimo.

Durante la notte di Natale, esprimendo contemporaneamente lo stesso desiderio (o forse per una magia natalizia), i due si scambiano i corpi: lui si ritrova nel corpo raffinato di lei (abiti firmati, tacchi, riunioni dirigenziali e villa di lusso), scoprendo però le sue insicurezze e le pressioni familiari; lei finisce nel corpo di lui (barba, tute da lavoro, figli da gestire, casa caotica e suocero calabrese amante del piccante).

Tra situazioni esilaranti, equivoci comici e momenti di profonda empatia, i due imparano a guardarsi con gli occhi dell’altro, scoprendo verità nascoste, difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia, e l’importanza di capirsi davvero. Alla fine dovranno decidere se tornare alla vita di prima o riscrivere il loro destino.

Se fossi te – Cast

Laura Chiatti → Valentina Sangiorgi

Marco Bocci → Massimo Mancuso

(entrambi sono marito e moglie anche nella vita reale, e per la prima volta recitano insieme da protagonisti)

Nino Frassica (ruolo comico)

Bebo Storti (il padre di Valentina)

Mariella Valentini, Sebastiano Somma, Cristian Stelluti, Matteo Schiavone, Martina Bonan e altri.

Se fossi te – Dov’è stata girata

La miniserie è stata interamente realizzata in Friuli Venezia Giulia, con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission. Le location principali includono: Udine (ambientazione urbana e industriale), Cividale del Friuli (suggestive scene al Ponte del Diavolo e dintorni), San Vito al Torre (zone industriali e fabbrica) e Fagagna (paesaggi rurali e familiari).