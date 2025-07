Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 31 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Scusate se esisto. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Scusate se esisto – Trama

Scusate se esisto! (2014) è una commedia diretta da Riccardo Milani. Serena Bruno (Paola Cortellesi), un’architetta di talento originaria dell’Abruzzo, torna a Roma dopo una brillante carriera a Londra. In Italia, però, fatica a trovare un lavoro all’altezza delle sue competenze a causa della discriminazione di genere. Costretta a lavori umili, come cameriera in un ristorante giapponese, incontra Francesco (Raoul Bova), affascinante proprietario gay.

Tra i due nasce un’amicizia profonda. Per ottenere un progetto di riqualificazione del Corviale, Serena si finge l’assistente di un inesistente architetto uomo, “Bruno Serena”, con Francesco che impersona quest’ultimo in videoconferenza. La commedia, ispirata al progetto reale di Guendalina Salimei per il Corviale, affronta con ironia temi come la precarietà lavorativa, la discriminazione e l’identità, mantenendo un tono leggero ma riflessivo.

Scusate se esisto – Cast

Paola Cortellesi: Serena Bruno

Raoul Bova: Francesco

Corrado Fortuna

Lunetta Savino: Michela

Cesare Bocci

Marco Bocci

Ennio Fantastichini: Dott. Ripamonti

Stefania Rocca

