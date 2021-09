Scomparsa in paradiso, film-tv Raidue: trama, finale e trailer

L’8 settembre 2021, alle 21:20 su Raidue, va in onda il film-tv Scomparsa in paradiso, andato in onda nel 2021 su Lifetime con il titolo “Kidnapped in paradise”. Il film-tv racconta un incubo per ogni genitore, ovvero il rapimento del proprio figlio.

La trama di Scomparsa in paradiso

La famiglia formata da Savannah (Claire van der Boom), Brad (Todd Lasance) e da Aria (Molly Wright) parte per una vacanza in Australia, dopo aver ricevuto un’offerta online. Arrivati, alloggiano in un hotel e fanno conoscenza della concierge Jane (Melina Vidler).

Il giorno dopo, però, Aria scomparsa dall’area bambini: Savannah e Brad iniziano subito a cercare, aiutati dagli altri genitori, tra cui i vicini di stanza Nick (Jason Wilder) e Gabby (Lynn Gilmartin). Ma di Aria nessuna traccia. Non solo: in portineria, Jane è stata sostituita da Pete (Sami Afuni), che si mostra poco collaborativo.

Il rapitore, intanto, ha allestito una camera per Aria, che sembra trovarsi a suo agio, ed invia delle minacce a Savannah, che diventa il suo vero bersaglio. Grazie ad una vecchia foto, la protagonista inizia ad avere dei flashback ed a capire cosa stia succedendo.

Il finale di Scomparsa in paradiso

-Attenzione: spoiler-

Nella foto Savannah riconosce un tatuaggio che ha visto sul braccio di Pete. La memoria le permette anche di riconoscere Jane: è la sua sorellastra, e Pete la sta aiutando nel rapimento di Aria. La donna si mette così sulle loro tracce: i due stanno per scappare su una barca, ma prima Jane rivela a Savannah di aver rapito Aria per vendicarsi. A differenza di Savannah, Jane è stata abbandonata da loro padre in una casa famiglia. Aria, però, riesce a far ragionare la zia, convincendola a non farle del male. Jane si arrende ed, una volta giunta sul posto la Polizia, viene arrestata: Savannah la manda in terapia.

Scomparsa in paradiso, cast

Ecco il cast di Scomparsa in paradiso:

Claire van der Boom: Savannah

Todd Lasance: Brad

Molly Wright: Aria

Melina Vidler: Jane

Jason Wilder: Nick

Lynn Gilmartin: Gabby

Sami Afuni: Pete

Scomparsa in paradiso, streaming

E’ possibile vedere Scomparsa in paradiso sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv. tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.

Scomparsa in paradiso, trailer