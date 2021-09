Scherzi a parte, prima puntata: Orietta Berti

Nella prima puntata del 12 settembre 2021 di Scherzi a parte, quest’anno condotto da Enrico Papi, è stata introdotta la novità dello “scherzo in diretta”, vale a dire uno scherzo organizzato durante la messa in onda della puntata stessa e con l’aiuto degli ospiti (e vittime degli scherzi registrati) in studio.

Vittima dello scherzo in diretta della prima puntata è stata Orietta Berti: con la scusa di essere stata invitata come ospite nella trasmissione Fuori dal coro di Retequattro, la cantante sale su una macchina che le è stata messa a disposizione dalla produzione.

Peccato, però, che il sistema automatico dell’auto faccia le bizze ed, al momento di far scendere la Berti, le portiere non si aprano. Questo costringe la cantante ad una serie di situazioni assurde e divertente in cui deve dialogare con la macchina (la cui voce è stata prestata da Manuela Arcuri) e farsi portare via da un carro attrezzi, fino a giungere in studio e scoprire dello scherzo.

A seguire, un estratto dello scherzo, mentre a questo link potete vederlo integralmente.