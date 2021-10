Scherzi a parte 2021, vittime stasera, 3 ottobre

Il 3 ottobre 2021, alle 21:20, su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Scherzi a Parte, lo storico programma Mediaset condotto quest’anno da Enrico Papi. Il format è sempre lo stesso: in ogni puntata alcuni personaggi famosi sono vittime di alcuni scherzi, che commenteranno in studio.

In più, nell’edizione di quest’anno, lo stesso Papi effettuerà uno scherzo in diretta ad una vittima ovviamente ignara di tutto, che alla fine raggiungerà lo studio e gli altri ospiti. In ogni puntata, inoltre, il conduttore è affiancato da una personalità femminile.

Scherzi a Parte 2021, vittime quarta puntata

Ma chi sono le vittime della quarta puntata del 3 ottobre 2021? I protagonisti degli scherzi sono il giornalista Nicola Porro, l’influencer Paola Di Benedetto, l’attore Antonio Zequila, il pugile Clemente Russo, il comico Gianluca Scintilla e la showgirl Elisabetta Gregoraci.

Scherzi a Parte 2021, streaming

E’ possibile vedere Scherzi a parte in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella categoria “Catalogo” e nella sezione “Programmi tv”. A questo link la pagina ufficiale del programma.